Клинцевич: Россия не позволит превратить Беларусь в Украину

Россия не даст превратить Белоруссию в Украину, и президент Владимир Путин четко дал это понять тем, кто пытается расшатать ситуацию в братской для нас стране. Такое мнение журналистам выразил член Совета Федерации Франц Клинцевич.
«Превратить Белоруссию в Украину никто не позволит! И, как я это услышал в интервью, президент об этом однозначно сказал, учитывая наши договорные обязательства в рамках ОДКБ и Союзного государства», — цитирует сенатора Nation News. Он отметил, что русские и белорусы — это один народ, и пора прекратить спекуляции на эти темы.
Ранее глава государства во время интервью телеканалу «Россия-1» заявил, что в случае наступления критической ситуации в Белоруссии, в России сформирован резерв из силовиков для помощи союзному государству. Однако, как отметил президент, пока нет необходимости во введении российских военных.
Протесты в Белоруссии начались 10 августа после оглашения официальных экзитполов выборов президента республики. На улицы страны вышли тысячи несогласных с победой действующего президента Александра Лукашенко. По мнению протестующих, его результат на прошедших выборах стал следствием фальсификаций.
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