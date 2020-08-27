27 августа 2020

Клинцевич: Россия не позволит превратить Беларусь в Украину

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное собрание в честь Дня защитника отечества. Курган, клинцевич франц
Русские и белорусы — это один народ, и пора бы уже прекратить спекуляции на эти темы, заявил сенатор Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Россия не даст превратить Белоруссию в Украину, и президент Владимир Путин четко дал это понять тем, кто пытается расшатать ситуацию в братской для нас стране. Такое мнение журналистам выразил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Превратить Белоруссию в Украину никто не позволит! И, как я это услышал в интервью, президент об этом однозначно сказал, учитывая наши договорные обязательства в рамках ОДКБ и Союзного государства», — цитирует сенатора Nation News. Он отметил, что русские и белорусы — это один народ, и пора прекратить спекуляции на эти темы.

Ранее глава государства во время интервью телеканалу «Россия-1» заявил, что в случае наступления критической ситуации в Белоруссии, в России сформирован резерв из силовиков для помощи союзному государству. Однако, как отметил президент, пока нет необходимости во введении российских военных.

Протесты в Белоруссии начались 10 августа после оглашения официальных экзитполов выборов президента республики. На улицы страны вышли тысячи несогласных с победой действующего президента Александра Лукашенко. По мнению протестующих, его результат на прошедших выборах стал следствием фальсификаций.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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