27 августа 2020
26 августа 2020

Самое актуальное в Курганской области на 28 августа. В День знаний вводится «сухой закон», более ста школ не готовы к учебному году

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное.Курган, камыши, дом на болоте, жилье для сирот
Два миллиарда рублей выделят из федерального бюджета для покупки жилья для сирот Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Из федерального бюджета выделят деньги для сирот — школы не готовы к новому учебному году — в Кургане ограничат продажу алкоголя — начальнику полиции избрали меру пресечения. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 28 августа — в обзоре URA.RU:

Правительство России выделит области 2 млрд рублей

  • На покупку жилья для сирот региона выделят два миллиарда рублей из федерального бюджета. Об этом 27 августа на заседании правительства РФ заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Больше ста школ области не готовы к учебному году

В День знаний в Кургане будет действовать «сухой закон»

Начальника полиции арестовали на два месяца

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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