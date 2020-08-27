Два миллиарда рублей выделят из федерального бюджета для покупки жилья для сирот
Из федерального бюджета выделят деньги для сирот — школы не готовы к новому учебному году — в Кургане ограничат продажу алкоголя — начальнику полиции избрали меру пресечения. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 28 августа — в обзоре URA.RU:
Правительство России выделит области 2 млрд рублей
- На покупку жилья для сирот региона выделят два миллиарда рублей из федерального бюджета. Об этом 27 августа на заседании правительства РФ заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Больше ста школ области не готовы к учебному году
- 113 школ региона не соответствует требованиям пожарной безопасности. Об этом заявил начальник ГУ МЧС России по Курганской области Юрий Землянский. Он отметил, что больше всего школ с нарушениями обнаружили в Шадринске и Кургане.
В День знаний в Кургане будет действовать «сухой закон»
- Продажа алкоголя в Кургане 1 сентября с 8.00 до 23.00 будет запрещена. Однако исключение будет сделано для предприятий общественного питания.
Начальника полиции арестовали на два месяца
- Курганский горсуд определил меру пресечения для начальника отдела МВД России «Каргапольский» Дениса Мурашова. Срок ареста составил два месяца — до 25 октября.
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