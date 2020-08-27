27 августа 2020
26 августа 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 28 августа. Депутаты отказались от выплат детям, на пермском заводе предотвратили забастовку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Решетников Максим представил доклад на заседании законодательного собрания. Пермь, законодательное собрание
Депутаты отказались принимать закон о единовременных выплатах семьям с детьми Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

URA.RU предлагает прогноз эпидобстановки в крае на начало осени — депутаты законодательного собрания решили не помогать семьям с детьми — чиновник с 20-летним стажем ушел в отставку — на пермском заводе руководство погасило конфликт. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 28 августа — в обзоре URA.RU:

URA.RU представляет три сценария развития ситуации с COVID

Краевые депутаты отказались от выплат семьям с детьми

Чиновник-долгожитель подал в отставку

В Перми удалось предотвратить забастовку рабочих

  • На Пермском машиностроительном заводе удалось погасить протест рабочих. Об этом заявил руководитель предприятия Павел Панков. Он пояснил, что протесты сошли на нет после встречи рабочих с руководством предприятия и получения гарантий новых заказов.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», viber-канале «Пермь» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...