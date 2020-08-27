Депутаты отказались принимать закон о единовременных выплатах семьям с детьми Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

URA.RU предлагает прогноз эпидобстановки в крае на начало осени — депутаты законодательного собрания решили не помогать семьям с детьми — чиновник с 20-летним стажем ушел в отставку — на пермском заводе руководство погасило конфликт. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 28 августа — в обзоре URA.RU:

URA.RU представляет три сценария развития ситуации с COVID

Ситуация с коронавирусом в крае ухудшится к 1 сентября, если в ближайшие дни будет выявляться такое же количество новых случаев заражения, как и на прошлой неделе. URA.RU представляет три сценария развития текущих событий к началу осени.

Краевые депутаты отказались от выплат семьям с детьми

Депутаты заксобрания Пермского края отказались поддерживать законопроект о единовременных выплатах семьям с детьми от 16 до 18 лет. Такое решение они приняли 27 августа. Ранее с такой инициативой выступила фракция ЛДПР.

Чиновник-долгожитель подал в отставку

Глава Пермского муниципального района Александр Кузнецов, занимавший эту должность более 20 лет, подал в отставку. Врио главы будет первый замглавы муниципалитета Владимир Ваганов.

В Перми удалось предотвратить забастовку рабочих

На Пермском машиностроительном заводе удалось погасить протест рабочих. Об этом заявил руководитель предприятия Павел Панков. Он пояснил, что протесты сошли на нет после встречи рабочих с руководством предприятия и получения гарантий новых заказов.