27 августа 2020
26 августа 2020

В Челябинской области изменилась динамика заражений коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти и медики стараются сохранить ситуацию стабильной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 28 августа зафиксировано 71 заражение коронавирусом за сутки (плюс три к прошлому дню), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Заболеваемость после кратковременного подъема с начала недели вновь пошла на спад. Смертность составила «стандартные» для последнего времени четыре случая за сутки.

«С начала пандемии произошло 14 175 случая заражения, остаются на лечении 2 665 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли четыре человека в возрасте 57, 77, 80 и 83 лет. Для трех из них COVID-19 осложнил хронические болезни, 80-летний мужчина умер от коронавирусной пневмонии». Выздоровели за сутки 99 человек, с начала пандемии — 11 111 жителей области.

До 6 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. Область перешла на второй этап снятия карантина. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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