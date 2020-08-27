В Челябинской области изменилась динамика заражений коронавирусом

Власти и медики стараются сохранить ситуацию стабильной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 28 августа зафиксировано 71 заражение коронавирусом за сутки (плюс три к прошлому дню), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Заболеваемость после кратковременного подъема с начала недели вновь пошла на спад. Смертность составила «стандартные» для последнего времени четыре случая за сутки.

«С начала пандемии произошло 14 175 случая заражения, остаются на лечении 2 665 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли четыре человека в возрасте 57, 77, 80 и 83 лет. Для трех из них COVID-19 осложнил хронические болезни, 80-летний мужчина умер от коронавирусной пневмонии». Выздоровели за сутки 99 человек, с начала пандемии — 11 111 жителей области.

До 6 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. Область перешла на второй этап снятия карантина. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.