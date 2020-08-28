В России родителей учеников перестанут пускать в школы

Из-за коронавируса родительские собрания перенесут в онлайн-формат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В новом учебном году родителям школьников запретят приходить в учебные заведения. Родительские собрания перенесут в онлайн, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Все родительские собрания в российских школах будут проходить онлайн, доступ родителей в школы будет ограничен», — приводит ТАСС слова главного санитарного врача России. Также отменят звонки с уроков: теперь у каждого класса будут свой график перемен и индивидуальные маршруты по школе.

По информации Минобрнауки, перенос начала учебного года не планируется. Однако школы будут самостоятельно принимать решения о введении карантина. С 1 сентября Роспотребнадзор начинает мониторинг заболеваемости COVID-19 среди учащихся. При этом в Госдуме не исключают возможность дистанционного обучения, пишет «Национальная служба новостей».

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