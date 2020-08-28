Глава Минздрава объяснил, кого не будут прививать от коронавируса

Прививать детей от COVID-19 начнут после того, как изучат влияние препарата на детский организм Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российским детям не будут давать вакцину от коронавируса до тех пор, пока не будет изучено влияние препарата на детский организм. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Хочу обратить внимание, что от коронавирусной инфекции дети прививаться в этом году не будут. Мы продолжаем изучение, наблюдение вакцины, и для маленьких жителей страны мы проводим дополнительные тесты, исследования», — приводит ТАСС слова Мурашко. Он рекомендует делать прививку в первую очередь педагогам старшего поколения.

Ранее в беседе с URA.RU экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что дети нейтрально переносят коронавирус. Сейчас больше стоит опасаться осенней вспышки заболеваемости гриппом.

Первая вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Препарат уже начали поставлять в больницы, передает Life . Однако СМИ выяснили, что у вакцины есть 144 нежелательных эффекта. Президент РФ Владимир Путин заявил, что уже в сентябре появится второй препарат от коронавируса, пишет « Федеральное агентство новостей ». Вакцинация будет добровольной.

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