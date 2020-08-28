Глава Минздрава объяснил, кого не будут прививать от коронавируса

Российским детям не будут давать вакцину от коронавируса до тех пор, пока не будет изучено влияние препарата на детский организм. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Хочу обратить внимание, что от коронавирусной инфекции дети прививаться в этом году не будут. Мы продолжаем изучение, наблюдение вакцины, и для маленьких жителей страны мы проводим дополнительные тесты, исследования», — приводит ТАСС слова Мурашко. Он рекомендует делать прививку в первую очередь педагогам старшего поколения.
Ранее в беседе с URA.RU экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что дети нейтрально переносят коронавирус. Сейчас больше стоит опасаться осенней вспышки заболеваемости гриппом.
Первая вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Препарат уже начали поставлять в больницы, передает
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