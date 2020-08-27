В Перми назвали самые популярные профессии среди абитуриентов

В ПГНИУ в 2020 году на одно место претендовало почти десять человек Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Самый большой конкурс в пермском классическом университете был на направлении «Менеджмент», — рассказали URA.RU в пресс-службе ПГНИУ. Там уточнили, что на одно место там претендовало почти 75 абитуриентов.

«Еще на четырех направлениях — „Лингвистика“ (английский язык), „Экономика“, „Судебная экспертиза“, „Судебная и прокурорская деятельность“ — конкурс превысил 40 человек на бюджетное место», — рассказали URA.RU в пресс-службе университета.

На «менеджмент» был самый высокий конкурс, а самым востребованным направлением по числу поданных заявлений оказалась «Юриспруденция» (800 заявлений). Один из самых низких конкурсов в этом году оказался на «Геологию» — 2,8 человека на место. На это направление подали заявления 305 человек, из которых 109 поступили на бюджетные места.

Из-за пандемии ПГНИУ принимал документы на поступление в дистанционном формате через личный кабинет абитуриента. Это привело к тому, что в университет поступило 19 тысяч заявлений (на 4 тысячи больше, чем в 2019 году). Средний конкурс в этом году составил 9,8 человек на место (в 2019 — 9,7). При этом почти в два раза увеличился конкурс на «коммерческие места» — с 1,6 до 2,8 человек на место.