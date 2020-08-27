Политтехнологи предпочитают брать оплату вперед Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские политтехнологи, работающие в ХМАО во время нынешней избирательной кампании на местных выборах, получают до полумиллиона рублей в месяц. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента региона.

«Средний чек варьируется от 250 до 500 тысяч рублей в месяц. Все зависит от уровня специалистов. Кроме того, вместе с политтехнологом приезжает еще, как минимум, райтер и менеджер, на котором вся организационная часть. Их труд оплачивается отдельно. И это только гонорарная часть. Суточные, жилье, транспорт — дополнительная смета», — описал инсайдер. Он также добавил, что обычно команду политтехнологов приезжает за два-три месяца до начала выборов.

Еще один собеседник URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что в 2020 году в единый день голосования в России проводится много крупных избирательных кампаний, поэтому выборы в Югре для больших агентств интереса не представляли. «В ХМАО на осенних выборах работают команды политтехнологов из Москвы, Екатеринбурга. Кто-то справляется силами местных специалистов. Что касается партий, то общие установки кандидаты получают из федерального центра, ну, а непосредственно ведут их уже местные штабы», — прокомментировал источник.

Ранее URA.RU сообщало, что на предстоящих осенью выборах в ХМАО избирательные кампании пройдут в десяти муниципалитетах. Там определяются новые составы советов депутатов и глав поселений.