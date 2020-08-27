27 августа 2020
26 августа 2020

В небе над ХМАО заметили военную технику. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция воздушной части парада Победы. Екатеринбург, урал, лес, ми-8, поля, авиация, военный вертолет, репетиция парада, природа, воздушный парад
Подобные воздушные судна в небе ХМАО — экстраординарное явление Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Нижневартовска обратили внимание на необычное для региона воздушное судно и даже сумели сделать его фотографию. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«Камуфлированный вертолет был замечен над местным аэропортом, летел на средней высоте. Были видны крепления для вооружения, но самого вооружения нет», — рассказал житель Нижневартовска Андрей Кротов.

Снимок низкого качества, но опрошенные военные эксперты с высокой долей вероятности предположили, что это военно-транспортный вертолет МИ-8. В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО), в ответ на официальный запрос URA.RU, подтвердили, что вертолет на снимке действительно военного назначения.

«Это возвращение вертолетов Центрального военного округа в Новосибирск, после участия в учениях в Норильске», — добавили там, объяснив, что в Нижневартовске судно останавливалось на дозаправку.

Тактические учения ЦВО под Норильском закончились накануне. Военные отрабатывали боевую стрельбу применением средств имитации взрыва и перемещением боевой техники.

Фото: Андрей Кротов

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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