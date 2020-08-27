Жители Нижневартовска обратили внимание на необычное для региона воздушное судно и даже сумели сделать его фотографию. Об этом URA.RU рассказал очевидец.
«Камуфлированный вертолет был замечен над местным аэропортом, летел на средней высоте. Были видны крепления для вооружения, но самого вооружения нет», — рассказал житель Нижневартовска Андрей Кротов.
Снимок низкого качества, но опрошенные военные эксперты с высокой долей вероятности предположили, что это военно-транспортный вертолет МИ-8. В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО), в ответ на официальный запрос URA.RU, подтвердили, что вертолет на снимке действительно военного назначения.
«Это возвращение вертолетов Центрального военного округа в Новосибирск, после участия в учениях в Норильске», — добавили там, объяснив, что в Нижневартовске судно останавливалось на дозаправку.
Тактические учения ЦВО под Норильском закончились накануне. Военные отрабатывали боевую стрельбу применением средств имитации взрыва и перемещением боевой техники.
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