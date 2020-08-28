28 августа 2020

Западные аналитики посчитали рубль сильно дешевым

© Служба новостей «URA.RU»
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В ближайшее время рубль ожидает подорожание на 6%, считают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российский рубль по отношению к основным мировым валютам является чересчур дешевым. В ближайшее время он может подорожать на 6%. Об этом сообщает Bloomberg ссылкой на аналитиков Citigroup и Sova Capital.

«Несмотря на риски новых санкций против России, рубль может прервать трехмесячное падение и вернуться к майской отметке в 70 рублей за доллар, показав рост в 6% к нынешнему уровню», — пишет издание. По словам экспертов, это связано с динамикой курса российской валюты по сравнению с ценой на нефть. Так, баррель подорожал почти на 30% по сравнению с апрельскими минимумами.

Эксперты отмечают, что на фоне протестов в Белоруссии и ситуации с госпитализацией видеоблогера Алексея Навального возрос риск новых санкций.

Ранее руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов спрогнозировал возможную девальвацию рубля осенью. По его мнению, курс доллара может вырасти из-за введения новых санкций, выборов в США и геополитических разногласий.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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