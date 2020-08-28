Западные аналитики посчитали рубль сильно дешевым

Российский рубль по отношению к основным мировым валютам является чересчур дешевым. В ближайшее время он может подорожать на 6%. Об этом сообщает Bloomberg ссылкой на аналитиков Citigroup и Sova Capital.
«Несмотря на риски новых санкций против России, рубль может прервать трехмесячное падение и вернуться к майской отметке в 70 рублей за доллар, показав рост в 6% к нынешнему уровню», — пишет издание. По словам экспертов, это связано с динамикой курса российской валюты по сравнению с ценой на нефть. Так, баррель подорожал почти на 30% по сравнению с апрельскими минимумами.
Эксперты отмечают, что на фоне протестов в Белоруссии и ситуации с госпитализацией видеоблогера Алексея Навального возрос риск новых санкций.
Ранее руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов спрогнозировал возможную девальвацию рубля осенью. По его мнению, курс доллара может вырасти из-за введения новых санкций, выборов в США и геополитических разногласий.
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