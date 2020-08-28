28 августа 2020

Замглавы «Аэрофлота» могут обвинить в хищениях на сумму 250 млн

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург. Школа мэров. Сессия №5, аэрофлот
В ходе проверок получены показания от бывших сотрудников компании, которые могут быть основанием для возбуждения новых уголовных дел Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники ФСБ расследуют дело заместителя главы «Аэрофлота» Владимира Александрова. Его обвиняют в хищении 250 миллионов рублей при оказании услуг адвокатской коллегией.

«ФСБ России продолжает проверку в отношении деятельности „Аэрофлота“, в том числе по текущим строительным объектам, к хищениям при строительстве которых имел отношение Александров», — рассказали ТАСС источники в силовых структурах. В ходе проверок получены показания от бывших сотрудников компании, которые могут быть основанием для возбуждения новых уголовных дел.

Ранее, как напоминает «Федеральное агентство новостей», стало известно, что в главном офисе «Аэрофлота» прошли обыски. Сотрудники ФСБ и Следственного комитета изымали документы и технику из кабинета Александрова. По версии следствия, он выстроил в авиакомпании схему, благодаря которой вывел больше половины от всех закупок через своих знакомых. Ущерб составил по меньшей мере 250 миллионов рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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