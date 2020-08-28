Замглавы «Аэрофлота» могут обвинить в хищениях на сумму 250 млн

Сотрудники ФСБ расследуют дело заместителя главы «Аэрофлота» Владимира Александрова. Его обвиняют в хищении 250 миллионов рублей при оказании услуг адвокатской коллегией.
«ФСБ России продолжает проверку в отношении деятельности „Аэрофлота“, в том числе по текущим строительным объектам, к хищениям при строительстве которых имел отношение Александров», — рассказали ТАСС источники в силовых структурах. В ходе проверок получены показания от бывших сотрудников компании, которые могут быть основанием для возбуждения новых уголовных дел.
Ранее, как напоминает «
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