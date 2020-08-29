На ямальские выборы летит десант экспертов. Искать фейки и провокации

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Голосование на УИК №1702 и №1703. Екатеринбург, выборы, избирательный участок, урна для голосования, масочный режим, общероссийское голосование, голосование по поправкам в конституцию, избирательный участок1703
Эксперты оценят организацию голосования, наблюдения, работу штабов и ведение агиткомпаний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО за голосованием по выборам депутатов в законодательное собрание региона будет наблюдать десант независимых экспертов. Об этом сообщил источник URA.RU в политических кругах Ямала, заявив, что одним из экспертов будет председатель ассоциации «НОМ» (Независимый общественный мониторинг) Александр Брод.

Брод подтвердил URA.RU намерение побывать в ЯНАО. Он подчеркнул, что на данном этапе организаторы предстоящих выборов работают грамотно. «По поводу поведения представителей различных политических партий можно сказать одно: в политической борьбе нет места провокациям, липовым заявлениям и голословной критике. Действовать в рамках правового режима должны все без исключения. Это тоже предстоит оценить», — сказал Брод.

По данным источника агентства в политических кругах, группа специалистов будет работать в Ноябрьске, Новом Уренгое и Салехарде. Собеседник агентства сообщил, что это будут специалисты разных экспертных кругов федерального уровня.

Инсайдер заявил, что эксперты будут оценивать все аспекты выборов — организацию досрочного голосования, общественного наблюдения, соблюдение требований безопасности. Также они оценят ведение агиткомпаний и работу избирательных штабов.

Ранее ассоциация «НОМ» создала специальный интернет-ресурс, на котором можно фиксировать нарушения, выявленные в ходе выборов nom24.ru. Кроме того, эксперты ассоциации в июне написали доклад «Картина фейком», в котором раскрыли технологии и механизмы недобросовестного манипулирования общественным мнением. Доклад раскрывает не только само понятие фейков, но и демонстрирует примеры их использования в истории Российской Федерации на других выборах.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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