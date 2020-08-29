Мишустин упростил водителям переход с бензина на газ

Увеличение субсидий компенсирует водителям перевод машин на газ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в три раза увеличил максимальный размер субсидий регионам для перевода автомобилей с бензина на газ. Соответствующее постановление от 26 августа опубликовано на сайте кабмина.

«Максимальный размер субсидии увеличен с 25 млн до 75 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы. Субсидия предоставляется в рамках госпрограммы «Развитие энергетики». Эти деньги регионы направят бизнесу и гражданам для компенсации перевода автотранспорта с бензина на газ.

Сейчас государство компенсирует до 60% стоимости таких работ, соответствующее постановление Мишустин подписал еще в июне. Это позволит увеличить потребление природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд кубометров к 2024 году, пишет агентство Nation News. Гражданам и предпринимателям же это поможет сэкономить от 100 до 200 тысяч рублей с каждого автомобиля. Также это поможет развить необходимую инфраструктуру. Пока же, по мнению автоэксперта Вячеслава Субботина, в России не хватает подходящих заправок.

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