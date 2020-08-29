В Минске устроили автопробег в поддержку Лукашенко

Поддержать Александра Лукашенко приехали больше 1000 машин (Архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Автопробег поддержку действующей власти прошел в Минске 29 августа. Поддержать Александра Лукашенко приехали более 1000 автомобилей, сообщили в минском ГАИ.

«На пике было больше 1000 авто. С кургана Славы, по данным ГАИ, стартовали около 600 автомобилей, по пути присоединились порядка 400», — цитирует сотрудников ГАИ telegram-канал RT. Маршрут пробега занял около 200 километров.

Автопробег начался возле аквапарка «Лебяжий», затем участники проехались по МКАДу, проспекту Победителей и проспекту Независимости. Автомобилисты ехали под лозунгом «За единую Беларусь».

26 августа возле Комаровского рынка в Минске также прошел митинг сторонников действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Одна из участниц призывала поддержать главу государства, чтобы не попасть в ад. Позже, 28 августа, Лукашенко заявил, что «вакханалия» в Беларуси заканчивается, пишет «Национальная служба новостей».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.