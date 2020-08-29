В Минске устроили автопробег в поддержку Лукашенко

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Торжественный митинг и автопробег в честь празднования дня Флага России. Сургут, колонна, автопробег, югорский тракт
Поддержать Александра Лукашенко приехали больше 1000 машин (Архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Автопробег поддержку действующей власти прошел в Минске 29 августа. Поддержать Александра Лукашенко приехали более 1000 автомобилей, сообщили в минском ГАИ.

«На пике было больше 1000 авто. С кургана Славы, по данным ГАИ, стартовали около 600 автомобилей, по пути присоединились порядка 400», — цитирует сотрудников ГАИ telegram-канал RT. Маршрут пробега занял около 200 километров.

Автопробег начался возле аквапарка «Лебяжий», затем участники проехались по МКАДу, проспекту Победителей и проспекту Независимости. Автомобилисты ехали под лозунгом «За единую Беларусь».

26 августа возле Комаровского рынка в Минске также прошел митинг сторонников действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Одна из участниц призывала поддержать главу государства, чтобы не попасть в ад. Позже, 28 августа, Лукашенко заявил, что «вакханалия» в Беларуси заканчивается, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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