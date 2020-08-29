СМИ: будущее Германии зависит от России

Благодаря России Германия может стать энергетически независимой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Американские журналисты заявили, что будущее Германии зависит от России. С помощью строительства «Северного потока — 2» ФРГ собирается стать энергетически независимой страной, считают в издании Politico.

«Проект строительства газопровода „Северный поток — 2“ будет завершен, несмотря на нежелание США», — передает слова иностранных журналистов «Газета.ru». Недовольство США строительством газопровода в Германии связано с желанием Штатов продавать в Европу собственный сжиженный газ. Из-за этого американские власти пытаются предотвратить появление «Северного потока — 2», считают СМИ. Вашингтон даже называет строящийся газопровод «угрозой безопасности» для Европы.

28 августа канцлер Германии Ангела Меркель ответила на призыв остановить строительство «Северного потока — 2». Она подчеркнула, что газопровод является экономическим проектом. Кроме того, немцы считают наглостью угрозы США из-за «Северного потока — 2», пишет телеканал 360.

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