Правительство РФ продлило выплаты медикам и детям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

На межконтинентальной бирже ICE ноябрьские фьючерсы на североморскую нефть Brent торгуются по 45,94 доллара за баррель (+ 0,28%). Фьючерсы на американскую нефть WTI с поставкой в октябре стоят 42,97 доллара за бочку. По данным Московской биржи, курс доллара упал на 95 копеек, теперь он стоит 74 рубля. Курс евро также опустился на 54 копейки и достиг отметки 88 рублей.

Курс рубля по отношению к доллару может упасть примерно на 6% и достичь отметки 70 рублей. Об этом сообщило в пятницу агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на мнение западных экспертов. Аналитики считают преувеличенными опасения ухудшения отношений России и Белоруссии и обострения санкционной риторики со стороны США и Европейского союза.

Ситуация в России

Медработники, оказывающие помощь больным COVID-19, а также граждане, находящиеся в группе риска, получат стимулирующие выплаты из резервного фонда. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин обещал дополнительно выделить почти 22 млрд рублей на выплаты медикам.

Также из резервного фонда будут выделены средства на продление ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей. Правительство РФ направит на эти нужды 34 млрд рублей.

Правительство РФ также выделит деньги на жилье для сирот десяти самым бедным регионам. В их число входят Курганская область, Алтай, Тыва, Карелия, Калмыкия, Марий Эл, Адыгея и Алтайский край.

Рассчитывать на выплаты в пять тысяч рублей могут и пенсионеры. Такие доплаты могут предусмотреть в федеральном бюджете на День пожилого человека. Об этом URA.RU рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Он также уточнил, что средств на это в Пенсионном фонде нет.

С 1 сентября в России начнет действовать Федеральный регистр граждан, которые имеют право на получение лекарств за счет федерального и региональных бюджетов. Получать медикаменты бесплатно смогут люди с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, редкими недугами, а также инвалиды и другие льготники.

Максимальный размер субсидий для перевода автомобилей с бензина на газ увеличен в три раза — с 25 млн до 75 млн рублей. Эти деньги регионы направят бизнесу и гражданам для компенсации перевода машин с бензина на газ. Сейчас государство компенсирует до 60% стоимости затрат.

Следственный комитет России начнет проверку нарушений при приватизации «Башкирской содовой компании», которая планировала начать разработку шихана Куштау для добычи соды. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства сокращения доли государства в предприятии с 62% до 38%.

Молдавия с 1 сентября открывает границы с Россией. Ранее РФ возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Для российских туристов также открыты границы с Абхазией, Кенией и Черногорией, в Швейцарию могут полететь обладатели вида на жительство. Россия откроет границы для иностранных студентов.

Самым богатым губернатором второй год подряд стал глава Оренбургской области Денис Паслер, ранее возглавлявший правительство Свердловской области. Его состояние достигло 202,2 млн рублей. Второе место среди самых богатых глав регионов занял глава Чечни Рамзан Кадыров. Его заработок за год вырос с 7,8 до 147,9 млн рублей. На третьем месте губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он заработал 68,9 млн рублей.

Госкорпорация ВЭБ.РФ, которая занимается финансированием проектов развития экономики, за первые полгода понесла убыток в 43,5 млрд рублей. Годом ранее за аналогичный период корпорация получила прибыль в 12,8 млрд рублей. На показатели повлияли кредитные поручительства для малого и среднего бизнеса во время пандемии коронавируса. Всего за первую половину 2020 года ВЭБ.РФ поручилась за кредиты на сумму 500 млрд рублей.

Что происходит в мире

Американские журналисты заявили, что будущее Германии зависит от России. С помощью строительства «Северного потока — 2» ФРГ собирается стать энергетически независимой страной, считают в издании Politico. Там уверены, что проект строительства газопровода будет завершен, несмотря на нежелание США, которые стремятся продавать в Европу собственный сжиженный газ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за чрезмерного экологического регулирования, которое поддерживают члены Демократической партии, некоторым регионам Соединенных Штатов приходится закупать нефть в России . По его словам, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, в частности, не позволяет проложить трубопровод через верхнюю часть территории штата.

Прогнозы экспертов

Продление стимулирующих выплат медикам, которые борются с коронавирусом, не вызовет большого дефицита бюджета, считает экономист Андрей Колганов. По его словам, сейчас удачное время для выпуска гособлигаций, которыми Минфин может пополнить резервы. Также еще достаточно денег осталось в Фонде национального благосостояния.

Однако финансовый аналитик Виталий Калугин придерживается иного мнения. По его словам, в федеральном бюджете России не осталось денег на выплаты из-за пандемии коронавируса. Поэтому с 1 сентября часть льгот отменят, что заметно ударит по россиянам. По его прогнозу, дыра в бюджете может вырасти.

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