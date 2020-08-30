На Москву и Подмосковье надвигается ураган

Российский Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Московской области и Москве. Причиной стали надвигающиеся на регион осадки и сильный ветер, объяснили в центре.
«В столичном регионе объявили „желтый“ уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и грозы. Это второй уровень погодной опасности, который обозначает потенциально опасную погоду», — поясняет данные Гидрометцентра сайт «Подмосковье сегодня».
Предупреждение связано с грозой, которая ожидается с 21:00 воскресенья до 3:00 понедельника. Кроме того, в 11:00 понедельника в области поднимется ветер 15-17 метров в секунду. Порывы будут продолжаться до 21:00 вторника.
Желтый уровень опасности также объявлен в восьми соседних областях. Кроме того, в Белгородской и Воронежской областях ожидается оранжевый уровень опасности. Он означает вероятность стихийных бедствий и ущерба.
30 августа выяснилось, когда в России наступит бабье лето. Главный метеоролог страны объяснил, что не стоит ждать его 14 сентября.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.