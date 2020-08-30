На Москву и Подмосковье надвигается ураган

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Затопленная улица Кирова. Курган, затопленная улица, ливень, потоп, дождь, последствие ливня
Желтый уровень опасности объявлен из-за грозы и порывистого ветра (Архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российский Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Московской области и Москве. Причиной стали надвигающиеся на регион осадки и сильный ветер, объяснили в центре.

«В столичном регионе объявили „желтый“ уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и грозы. Это второй уровень погодной опасности, который обозначает потенциально опасную погоду», — поясняет данные Гидрометцентра сайт «Подмосковье сегодня».

Предупреждение связано с грозой, которая ожидается с 21:00 воскресенья до 3:00 понедельника. Кроме того, в 11:00 понедельника в области поднимется ветер 15-17 метров в секунду. Порывы будут продолжаться до 21:00 вторника.

Желтый уровень опасности также объявлен в восьми соседних областях. Кроме того, в Белгородской и Воронежской областях ожидается оранжевый уровень опасности. Он означает вероятность стихийных бедствий и ущерба.

30 августа выяснилось, когда в России наступит бабье лето. Главный метеоролог страны объяснил, что не стоит ждать его 14 сентября.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...