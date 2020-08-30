Свердловский кабмин раскрыл ущерб от пожара на хлебокомбинате

Во время пожара частично обвалилась крыша предприятия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Хлебокомбинат АО «Смак», цеха которого горят в Екатеринбурге, контролирует около 30% рынка хлеба и хлебобулочных изделий Свердловской области, сообщили URA.RU в министерстве агропромышленного комплекса региона. В то же время чиновники не прогнозируют дефицит хлеба в регионе.

«Временная остановка части производства предприятия не повлияет на обеспечение хлебом социальных учреждений и магазинов Екатеринбурга и Свердловской области», — сообщили в Министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области.

Пожар на хлебокомбинате начался утром 31 августа. По данным МЧС, загорелся кабель внутри двухэтажного здания цеха. Спустя час общая площадь пожара составляла 800 кв. м., произошло частичное обрушение кровли на площади 100 кв. м.

Но по оценке руководства «Смака», на предприятии частично пострадал цех хлебобулочных изделий и мелкоштучного товара. Часть производства будет запущена в ближайшее время.