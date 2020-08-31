Мамы и папы первоклассников неверно настраивают своих детей на учебу. Родители формируют ложные ожидания от школы у детей и это становится их главной ошибкой, заявила детский психолог Полина Заргарова.
«Родители хотят, чтобы он пошел в школу с хорошим настроением, и не настраивают детей к тому, что будут какие-то трудности, при этом ожидают успехов в учебе», — объяснила Заргарова в интервью «Пятому каналу». Психолог также часто сталкивается с тем, что родители ждут мгновенного взросления от своих первоклассников. Однако семь лет это не рубеж, после которого ребенок выкинет свои игрушки и начнет корпеть над уроками, подчеркнула Заргарова.
Из-за таких ошибок все чаще возникают ситуации, когда через некоторое время первоклассник заявляет, что больше он в школу не пойдет. Психолог посоветовала родителям настраивать своих малышей на то, что им придется много трудиться. Тогда ребенок будет больше готов к нагрузке, которая на него ляжет, заявила Заргарова.
В Госдуме 28 августа предложили сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников. День будут забирать в счет ежегодного оплачиваемого отпуска.
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