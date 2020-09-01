На фоне «коронакризиса» российская экономика может выйти в мировые лидеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Ураган «Лаура», который обрушился на США еще на прошлой неделе, положительно повлиял на нефтяные котировки. Из-за него многие компании в Штатах были вынуждены остановить добычу и переработку нефти. Аналитики КИТ Финанс Брокер полагают, что такими темпами цены на углеводороды могут вырасти до 50 долларов за бочку. На текущий момент нефть Brent с поставкой в ноябре торгуется за 45,73 доллара за баррель (+0,99%), октябрьский фьючерс WTI — 43,02 доллара за баррель (+0,96).

Рубль и дальше будет слабеть на фоне геополитических событий, считают эксперты. При этом доллар и евро не смогут закрепиться на отметках выше 77 рублей и 90 рублей соответственно, прогнозируют они. И если нефть застынет на уровне 50-55 долларов за баррель, то уже в конце года доллар будет находиться в диапазоне 68-70 рублей. По данным Центробанка РФ на 1 сентября, за доллар дают 73,80 рубля (-0,83), за евро — 87,83 рубля (-0,92).

Ситуация в России

Уже в этом году российская экономика может стать пятой в мире по паритету покупательной способности. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин. Он признал, что по большей части это обусловлено спадом других стран из-за «коронакризиса». Сейчас перед Россией стоит задача закрепиться в «пятерке» наиболее развитых экономик мира, заключил Орешкин.

Уровень бедности в России в 2020 году возрастет до 13,3% населения после 12,3% в 2019-м, говорится в проекте единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Однако авторы документа прогнозируют, что в дальнейшем этот процент снизится, так как сокращение уровня бедности — одна из национальных идей развития страны.

С марта, когда началась эпидемия коронавируса в стране, число безработных выросло на 2,5 миллиона человек. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков отметил, что перед пандемией зарегистрированных безработных в стране было 727 тысяч человек. Сейчас их численность выросла до 3,6 млн человек, уточнил он.

В Совете Федерации опровергли информацию, что на День пожилого человека в России пенсионеры получат единовременную выплату в пять тысяч рублей. Сенатор Валерий Рязанский заявил, что на реализацию этой идеи понадобится 200 млрд рублей, а у Пенсионного фонда России нет таких денег. Он отметил, что в ЯНАО пенсионеры получат такую выплату, но другие регионы не смогут себе позволить потратить такие средства.

Что происходит в мире

Лидер крупнейшей оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич заявил, что поддержка его страной санкций Запада против России была ошибкой. По его словам, из-за этого решения экономика государства понесла потери.

Страны Прибалтики объединились против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Эстония, Латвия и Литва введут санкции в отношении самого главы республики и еще 30 чиновников страны. В МИД Белоруссии считают эти решения поспешными.

Прогнозы экспертов

Высокий уровень безработицы в России в конечном итоге приведет к кризису неплатежей. Такой прогноз в разговоре с URA.RU высказала эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по вопросам финансовой и правовой грамотности населения, руководитель Центра правовой поддержки Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Залюбовская. По словам юриста, процент тех, кто уже сейчас неспособен оплачивать льготный период по кредитным картам, очень интенсивно растет.

Более 40% российских компаний не смогут заплатить отложенные государством социальные платежи и налоги в конце 2020 года. Такие данные приводит экспертный центр при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Банки, которые предлагают вклады с аномально высокой доходностью, ненадежны. Так считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Он отметил, что к банкам, которые открывают вклады под проценты выше среднего, могут применить определенные санкции за недобросовестную конкуренцию и демпинг.

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