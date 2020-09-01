Губернатор Вадим Шумков готов уволить сотни чиновников
Губернатор уволит чиновников — назначен новый руководитель департамента экономики — в областном селе испортили водопровод — губернаторских поросят и телят получат не все. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 2 сентября — в обзоре URA.RU:
Сотни чиновников будут сокращены
- Согласно реформы, которую вводит губернатор Вадим Шумков, сократят сотни чиновников. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к властям региона.
В Кургане назначили главу Депэкономики
- Директором департамента экономического развития в администрации Кургана назначена Ульяна Иванова, ранее она занимала пост замдиректора департамента.
В курганском селе испортили водопровод
- В селе Половинном около месяца нет воды из-за неисправного водопровода который повредили в результате строительства новых сетей водоснабжения.
Поросят получат не все курганцы
- Не все жители региона имеют право на получение поддержки в виде бесплатных поросят и телят, которых хотел выдавать губернатор Вадим Шумков. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной и внутренней политики региона.
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