01 сентября 2020
31 августа 2020

Самое актуальное в Курганской области на 2 сентября. Сотни чиновников могут остаться без работы, в селе сломали водопровод

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на форуме партии
Губернатор Вадим Шумков готов уволить сотни чиновников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор уволит чиновников — назначен новый руководитель департамента экономики — в областном селе испортили водопровод — губернаторских поросят и телят получат не все. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 2 сентября — в обзоре URA.RU:

Сотни чиновников будут сокращены

  • Согласно реформы, которую вводит губернатор Вадим Шумков, сократят сотни чиновников. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к властям региона.

В Кургане назначили главу Депэкономики

  • Директором департамента экономического развития в администрации Кургана назначена Ульяна Иванова, ранее она занимала пост замдиректора департамента.

В курганском селе испортили водопровод

Поросят получат не все курганцы

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «Курган» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...