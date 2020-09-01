Губернатор Дмитрий Артюхов создает новую организацию по ремонту дорог
Губернатор Артюхов начинает решать дорожные проблемы — врио главы минтранса лишится должности — руководители поселка могут стать виновными в возможном обрушении дома. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 2 сентября — в обзоре URA.RU:
Врио главы минтранса региона не сохранит пост
- Временно исполняющей обязанности директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Наталье Сагун придется оставить этот пост. Об этом сообщили источники.
Артюхов может решить проблему дорог
- В ЯНАО будет реорганизована структура, отвечающая за проблемы дорожного фонда округа. Глава округа Дмитрий Артюхов сообщил, что новое предприятие будет представлять собой сеть филиалов по всему региону.
Власти ямальского поселка обвиняются в халатности
- Администрацию Кутопъяганскяого сельского поселения объявили виновной в том, что чиновники не провели обследование многоквартирного дома на предмет аварийности, в результате чего сваи размыло дождем и здание «поплыло». К такому выводу пришли представители прокуратуры, проводившие проверку по факту ЧП.
На Ямале нашли уникальную газовую воронку
- В ямальской тундре ученые обнаружили семнадцатую по счету воронку газового выброса. По словам исследователей, обнаруженный кратер является уникальным, поскольку он находится в идеальном состоянии.
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