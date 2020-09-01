01 сентября 2020
31 августа 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 2 сентября. Артюхов решает проблему дорог, ученые нашли уникальную газовую воронку

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, артюхов дмитрий
Губернатор Дмитрий Артюхов создает новую организацию по ремонту дорог Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Артюхов начинает решать дорожные проблемы — врио главы минтранса лишится должности — руководители поселка могут стать виновными в возможном обрушении дома. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 2 сентября — в обзоре URA.RU:

Врио главы минтранса региона не сохранит пост

Артюхов может решить проблему дорог

Власти ямальского поселка обвиняются в халатности

  • Администрацию Кутопъяганскяого сельского поселения объявили виновной в том, что чиновники не провели обследование многоквартирного дома на предмет аварийности, в результате чего сваи размыло дождем и здание «поплыло». К такому выводу пришли представители прокуратуры, проводившие проверку по факту ЧП.

На Ямале нашли уникальную газовую воронку

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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