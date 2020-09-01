Автобусы принимают купоны-талоны не у всех курганских школьников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В автобусах Кургана у школьников 1 сентября отказались принимать купон-талоны на проезд №3, оставшиеся с первой половины года. Об этом сообщили жители города в группе соцсети «ВКонтакте» «Типичный Курган». Данные талоны выдают детям из малоимущих семей. Ранее мэрия сообщала, что талоны школьников действуют до конца года.

«Многим детям родители дали прошлогодние „замороженные“ талоны на проезд. Кондукторы двух автобусов отказали в перевозке детей по старым талонам, сказали, что принимают №3 только новые», — сообщил анонимный пользователь. В комментариях с ним согласились другие курганцы. «У сына тоже сегодня не взяли талоны, при нем кондуктор позвонила своим главным, и ей сказали что они не действительны, но нам повезло, кондуктор не высадила», — написала жительница Кургана. «Кондуктор разорвал билет и высадил из автобуса», — поделился историей другой родитель.

В мэрии Кургана URA.RU ответили, что до конца года продлили действие только тех талонов, которые курганцы приобрели за свой счет. «Купон-талоны №3 и 5 выдаются школьникам бесплатно для того, чтобы они могли добраться к месту учебы», — объяснили в пресс-службе администрации. Поэтому с 1 сентября школьникам выдают данные талоны, которые действуют до конца 2020 года.

28 марта курганцам запретили оплачивать проезд талонами. Это было связано с профилактикой COVID-19. Летом купон-талонами вновь разрешили пользоваться.