Пермскую музыкальную школу № 6 закрыли на карантин из-за коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 2 сентября, — 266-й день с момента выявления коронавируса и 176-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 000 048 (+4 729) человек, зараженных коронавирусом. В Пермском крае инфекция выявлена у 7923 (+57) человек, выздоровело 5537 (+42) пациентов, зафиксировано 342 летальных исхода (215 — непосредственно от COVID-19).

За сутки в больницах региона не выявлено новых смертей от COVID-19. Также в Пермском крае за сутки не зафиксировано ни одного летального исхода у людей с коронавирусом от сопутствующих заболеваний. Коэффициент распространения инфекции (Rt) находится на уровне 0,99, а ежесуточный прирост числа заболевших составил 0,7%.

Коронавирус выявлен в 14 муниципалитетах Пермского края. Больше всего новых случаев заболевания COVID-19 подтверждено в Перми — 39 . Три случая заражения коронавирусом подтверждено в Березниках, по два — в Чайковском, Нытве и Лысьве. В Барде, Большесосновском, Кунгурском и Пермском районах, а также Добрянке, Кишерти, Очере, Краснокамске и Горнозаводске — по одному случаю заболевания COVID-19.

Пермскую школу закрыли на карантин из-за COVID-19. Заболевание подозревают у педагога музыкальной школы № 6. Сейчас обучение будет проходить в дистанционном формате, а в обычный режим в учебном заведении планируют перейти только после 7 сентября. При этом официального подтверждения того, что сотрудник школы заразился коронавирусом до сих пор нет.

Власть не планирует вводить новый этап ограничительных мер. Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин опроверг слухи о том, что с 10 или 20 сентября в регионе вновь будет введен режим самоизоляции. Отмечается, что сейчас регион одним из первых пытается получить партию вакцины от COVID-19.

На коронавирус ежесуточно проверяют около 3 тысяч человек. Всего в Пермском крае проведено 455 тысяч исследований на COVID-19. Выявляют коронавирус в «Центре гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», а также в различных медицинских организациях региона. Отмечается, что сейчас достаточно тест-систем для проведения всех обязательных исследований.