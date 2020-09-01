Сегодня, 2 сентября, — 266-й день с момента выявления коронавируса и 176-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 000 048 (+4 729) человек, зараженных коронавирусом. В Пермском крае инфекция выявлена у 7923 (+57) человек, выздоровело 5537 (+42) пациентов, зафиксировано 342 летальных исхода (215 — непосредственно от COVID-19).
Коронавирус выявлен в 14 муниципалитетах Пермского края.Больше всего новых случаев заболевания COVID-19 подтверждено в Перми — 39. Три случая заражения коронавирусом подтверждено в Березниках, по два — в Чайковском, Нытве и Лысьве. В Барде, Большесосновском, Кунгурском и Пермском районах, а также Добрянке, Кишерти, Очере, Краснокамске и Горнозаводске — по одному случаю заболевания COVID-19.
Пермскую школу закрыли на карантин из-за COVID-19.Заболевание подозревают у педагога музыкальной школы № 6. Сейчас обучение будет проходить в дистанционном формате, а в обычный режим в учебном заведении планируют перейти только после 7 сентября. При этом официального подтверждения того, что сотрудник школы заразился коронавирусом до сих пор нет.
На коронавирус ежесуточно проверяют около 3 тысяч человек. Всего в Пермском крае проведено 455 тысяч исследований на COVID-19. Выявляют коронавирус в «Центре гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», а также в различных медицинских организациях региона. Отмечается, что сейчас достаточно тест-систем для проведения всех обязательных исследований.
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