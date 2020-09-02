В правительстве ЯНАО нашли замену заместителю губернатора

Наталия Фиголь освободит пост замгубернатора ЯНАО после выборов в заксобрание Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

После ухода из правительства ЯНАО заместителя губернатора Наталии Фиголь, являющейся по совместительству руководителем аппарата главы региона, ее место займет Ирина Новоселова. Как рассказал URA.RU осведомленный источник, чиновница пойдет на повышение, так как долгое время работала в команде Дмитрия Артюхова.

«Принципиальное решение по кандидатуре Новоселовой глава региона уже принял, — рассказал собеседник агентства. — Она долгое время работала в команде Артюхова, на должности старшего советника хорошо себя зарекомендовала еще с той поры, когда нынешний губернатор еще был замом». Сейчас, по словам инсайдера, всё упирается в технический момент — назначение произойдет сразу, как освободится должность.

При этом конкурсные процедуры проводиться не будут, сообщил собеседник. Связано это с тем, что Новоселова состоит в резерве управленческих кадров аппарата губернатора.

В пресс-службе правительства ЯНАО слова источника официально не подтвердили, но и не опровергли. «У нас нет такой информации», — сообщили агентству в пресс-службе.

Ранее стало известно, что замгубернатора Фиголь освободит свой пост после того, как получит мандат депутата заксобрания. Это станет частью плана губернатора по обновлению власти.

По информации инсайдеров URA.RU, свои посты после выборов в заксобрание также освободят первый замгубернатора Алексей Ситников и замгубернатора Андрей Воронов. Последний, как ожидается, возглавит администрацию Нового Уренгоя — нынешний мэр Иван Костогриз также уйдет в депутаты регионального парламента.