Самое важное в России и в мире на 2 сентября. Фургалу предъявили обвинение, Германия заявила об отравлении Навального «Новичком»

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Открытая лицензия 10.06.2015. Ангела Меркель., меркель ангела
Канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что Навального отравили «Новичком» Фото: Moritz Hager/Flickr

Немецкие эксперты объявили об отравлении Навального «Новичком» — Россия и Белоруссия договорились о совместных военных учениях — Фургалу предъявили обвинение — Греция открывает границы для России. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 2 сентября — в обзоре URA.RU:

Меркель заявила, что Навального отравили

Россия и Белоруссия договорились о совместных военных учениях

Фургалу предъявили обвинение

Греция откроет границы для россиян

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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