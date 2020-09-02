Канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что Навального отравили «Новичком» Фото: Moritz Hager/Flickr

Немецкие эксперты объявили об отравлении Навального «Новичком» — Россия и Белоруссия договорились о совместных военных учениях — Фургалу предъявили обвинение — Греция открывает границы для России. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 2 сентября — в обзоре URA.RU:

Меркель заявила, что Навального отравили

Россия и Белоруссия договорились о совместных военных учениях

Россия и Белоруссия проведут совместные военные тактические учения на территории двух стран. К такому соглашению пришли начальники генштабов Вооруженных сил России и Белоруссии Валерий Герасимов и Александр Вольфович.

Фургалу предъявили обвинение

Следственный комитет России официально предъявил обвинение бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу в организации убийства.

Греция откроет границы для россиян

С 7 сентября Греция откроет границу для граждан России. Пока страна разрешила въезд до 500 туристов в неделю при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и ваучера на отель.

Правительство выделило деньги на пособия медикам, ветераны получат выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 58 млдр рублей на выплаты медицинским и социальным работникам, а также пособий на детей от 3 до 7 лет.

Президент России Владимир Путин подписал указ о новых выплатах ветеранам Великой Отечественной войны. Льготы приурочены к 75-летию Победы.

Потанин вновь возглавил список миллиардеров

Президент «Норникеля» Владимир Потанин вернул себе лидерство в списке богатейших людей России по версии журнала Forbes.

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