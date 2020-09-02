Челябинцы смогут поставить прививки на выборах
Кандидаты в депутаты судятся из-за агитации — власти Златоуста отказываются от подрядчика на стройку крупного объекта — челябинцы смогут поставить прививки на выборах — в область придут заморозки. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 3 сентября — в обзоре URA.RU:
На кандидата в ЗС заявили в прокуратуру
- Кандидат в законодательное собрание области по Калининскому округу №12 коммунист Виктор Фрицлер пожаловался в прокуратуру на соперника Дмитрия Ларина из «Справедливой России» на предмет использования детей в агитации.
В Златоусте мэрия расторгает контракт с крупным подрядчиком
- Мэрия Златоуста расторгает контракт с фирмой, которая строила биатлонный стадион имени Ишмуратовой. Об этом 2 сентября мэр Максим Пекарский доложил губернатору Алексею Текслеру.
Челябинцам будут ставить прививки на выборах
- Во время голосования на выборах в законодательное собрание области и органы местного самоуправления жителей региона будут бесплатно прививать от гриппа. Об этом URA.RU сообщил глава облизбиркома Сергей Обертас.
На область надвигаются заморозки
- Гидрометцентр региона сообщает о том, что в области температура воздуха может понизиться до отрицательных значений.
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