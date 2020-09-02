02 сентября 2020
01 сентября 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 3 сентября. Жителям будут ставить прививки на выборах, в регионе наступят первые заморозки

© Служба новостей «URA.RU»
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Прививки от гриппа Курган, прививка от гриппа, тампон
Челябинцы смогут поставить прививки на выборах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Кандидаты в депутаты судятся из-за агитации — власти Златоуста отказываются от подрядчика на стройку крупного объекта — челябинцы смогут поставить прививки на выборах — в область придут заморозки. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 3 сентября — в обзоре URA.RU:

На кандидата в ЗС заявили в прокуратуру

  • Кандидат в законодательное собрание области по Калининскому округу №12 коммунист Виктор Фрицлер пожаловался в прокуратуру на соперника Дмитрия Ларина из «Справедливой России» на предмет использования детей в агитации.

В Златоусте мэрия расторгает контракт с крупным подрядчиком

Челябинцам будут ставить прививки на выборах

На область надвигаются заморозки

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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