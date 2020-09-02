02 сентября 2020
01 сентября 2020

Самое актуальное в Курганской области на 3 сентября. Рейсы до Москвы станут дешевле, на полигоне выкапывают ядовитые захоронения

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, самолет, аэропорт, споттинг, пассажиры, utair, ютейр
Авиакомпания Utair снизит стоимость билетов на рейсы до Москвы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы смогут посещать спортмероприятия — полпред приедет в Курган — на Шуховском полигоне выкапывают ядохимикаты — авиакомпания снижает цены на рейсы до Москвы. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 3 сентября — в обзоре URA.RU:

В области ослабили противокарантинные меры

Полпред УрФО приедет в Курган

  • С рабочим визитом 4 сентября в Курган приезжает полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. Он проведет Совет по экономической политике.

На Шуховском полигоне выкапывают ядохимикиты

Авиакомпания Utair снизила цены на билеты до Москвы

  • Utair снижает стоимость перелета из Кургана до Москвы. Об этом 2 сентября на пресс-конференции сообщил директор городского аэропорта Дмитрий Коваленко. Это связано с тем, что в октябре лоукостер «Победа» тоже запускает свои рейсы по этому маршруту.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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