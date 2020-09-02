Авиакомпания Utair снизит стоимость билетов на рейсы до Москвы
Курганцы смогут посещать спортмероприятия — полпред приедет в Курган — на Шуховском полигоне выкапывают ядохимикаты — авиакомпания снижает цены на рейсы до Москвы. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 3 сентября — в обзоре URA.RU:
В области ослабили противокарантинные меры
- Оперштаб области снял часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Теперь граждане смогут посещать банкеты и ходить на спортивные мероприятия.
Полпред УрФО приедет в Курган
- С рабочим визитом 4 сентября в Курган приезжает полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. Он проведет Совет по экономической политике.
На Шуховском полигоне выкапывают ядохимикиты
- Под Курганом на Шуховском полигоне ТБО, где были тайно захоронены 25 тонн ядохимикатов, начали их выкапывать. Этим занимаются сотрудники областного МЧС и Следственного комитета.
Авиакомпания Utair снизила цены на билеты до Москвы
- Utair снижает стоимость перелета из Кургана до Москвы. Об этом 2 сентября на пресс-конференции сообщил директор городского аэропорта Дмитрий Коваленко. Это связано с тем, что в октябре лоукостер «Победа» тоже запускает свои рейсы по этому маршруту.
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