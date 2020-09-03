Известного писателя Владислава Крапивина похоронили в Екатеринбурге
Чиновников лишили премий — известного писателя похоронили в Екатеринбурге — предприниматели проведут акцию протеста — загрязнение Чусовой проверит прокуратура. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 4 сентября — в обзоре URA.RU:
Глава Екатеринбурга лишил премий чиновников
- Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский лишил премий двух высокопоставленных чиновников после рейда по городу.
В Екатеринбурге похоронили писателя Крапивина
- В Екатеринбурге 3 сентября похоронили известного писателя Владислава Крапивина, который скончался после болезни.
Бизнесмены проведут акцию протеста
- В Екатеринбурге 6 сентября пройдет акция протеста предпринимателей, несогласных с ликвидацией киосков и рынков.
Прокуратура проверит загрязнение реки
- Природоохранная прокуратура проведет проверку по факту загрязнения реки Чусовой. Проверка назначена после публикации URA.RU.
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