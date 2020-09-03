03 сентября 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 4 сентября. Писателя Крапивина похоронили, бизнесмены выйдут на акцию протеста

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Похороны Владислава Крапивина. Необр
Известного писателя Владислава Крапивина похоронили в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чиновников лишили премий — известного писателя похоронили в Екатеринбурге — предприниматели проведут акцию протеста — загрязнение Чусовой проверит прокуратура. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 4 сентября — в обзоре URA.RU:

Глава Екатеринбурга лишил премий чиновников

В Екатеринбурге похоронили писателя Крапивина

Бизнесмены проведут акцию протеста

Прокуратура проверит загрязнение реки

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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