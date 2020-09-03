Мэр Челябинска Наталья Котова пообщалась с бизнесменами на закрытой встрече
Котова провела встречу с представителями бизнеса — магнитогорские бизнесмены подали в суд на руководство города — в Челябинске установили памятник экоактивистке — полиция проверит кандидата в депутаты. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 4 сентября — в обзоре URA.RU:
Глава Челябинска провела встречу с предпринимателями
- Мэр Челябинска Наталья Котова провела закрытую встречу с представителями бизнеса Тракторозаводского района города, где представила им будущего главу района Юрия Кузнецова.
Бизнесмены подали в суд на мэрию Магнитогорска
- Несколько бизнесменов подали в суд на мэрию Магнитогорска из-за потери имущества при демонтаже подъездов дома, который пострадал от взрыва газа 31 декабря 2018 года.
В Челябинске открыли памятник Грете Тумберг
- В Челябинске установили символический памятник известной экологической активистке Грете Тунберг, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам города.
Силовики проверят кандидата в депутаты
- В полицию переданы материалы на кандидата в депутаты горсобрания Миасса Александра Бирюкова за использование поддельного диплома о высшем образовании.
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