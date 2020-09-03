03 сентября 2020
02 сентября 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 4 сентября. Глава Челябинска провела закрытую встречу, бизнесмены подали в суд на мэрию

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседания регионального штаба по профилактике ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции. Челябинск , котова наталья
Мэр Челябинска Наталья Котова пообщалась с бизнесменами на закрытой встрече Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Котова провела встречу с представителями бизнеса — магнитогорские бизнесмены подали в суд на руководство города — в Челябинске установили памятник экоактивистке — полиция проверит кандидата в депутаты. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 4 сентября — в обзоре URA.RU:

Глава Челябинска провела встречу с предпринимателями

Бизнесмены подали в суд на мэрию Магнитогорска

В Челябинске открыли памятник Грете Тумберг

Силовики проверят кандидата в депутаты

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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