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01 сентября 2020

Самое актуальное в ХМАО на 4 сентября. В Югре назвали кандидатов в депутаты Госдумы, сотрудники молокозавода требуют 10 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Государственная Дума. Москва, госдума, государственная дума
Названы претенденты в кандидаты на кресла депутатов в Госдуму от Югры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главы муниципалитетов рассматриваются в качестве кандидатов в депутаты Госдумы — контрактника из Югры лишили связи — работники молокозавода требуют зарплату — бывшего чиновника оправдали. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 4 сентября — в обзоре URA.RU:

В ХМАО определяются с кандидатами в депутаты Госдумы

Контрактника из Югры изолировали

  • Контрактник Фридрих Берн, который ранее жаловался на неуставные отношения в военной части Екатеринбурга, оказался без связи с внешним миром.

Сотрудники молокозавода не могут получить зарплату

  • Несколько десятков работников предприятия «Советское молоко», которое проходит процедуру банкротства, не могут получить задержанную зарплату на сумму около 10 млн рублей. Деятельность предприятия связывают с бывшим главой Советского района Сергеем Удинцевым.

В Сургуте суд оправдал бывшего чиновника

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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