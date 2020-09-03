Названы претенденты в кандидаты на кресла депутатов в Госдуму от Югры
Главы муниципалитетов рассматриваются в качестве кандидатов в депутаты Госдумы — контрактника из Югры лишили связи — работники молокозавода требуют зарплату — бывшего чиновника оправдали. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 4 сентября — в обзоре URA.RU:
В ХМАО определяются с кандидатами в депутаты Госдумы
- Главы муниципалитетов ХМАО, — мэр Сургута Вадим Шувалов, глава Нижневартовска Василий Тихонов, глава Сургутского района Андрей Трубецкой, — рассматриваются в качестве кандидатов в депутаты ГД от Югры в 2021 году.
Контрактника из Югры изолировали
- Контрактник Фридрих Берн, который ранее жаловался на неуставные отношения в военной части Екатеринбурга, оказался без связи с внешним миром.
Сотрудники молокозавода не могут получить зарплату
- Несколько десятков работников предприятия «Советское молоко», которое проходит процедуру банкротства, не могут получить задержанную зарплату на сумму около 10 млн рублей. Деятельность предприятия связывают с бывшим главой Советского района Сергеем Удинцевым.
В Сургуте суд оправдал бывшего чиновника
- Сургутский городской суд вынес оправдательный приговор экс-мэру Дмитрию Попову, которого обвиняли по трем эпизодам. Прокуратура просила для Попова наказание в виде 4,5 лет условно.
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