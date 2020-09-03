03 сентября 2020
02 сентября 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 4 сентября. Власти запретили охоту, авиакомпания «Ямал» задолжала более миллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиакомпания «Ямал» задолжала более миллиарда рублей за аренду лайнеров Sukhoi Superjet 100 Фото: Владимир Жабриков

Мэрию Салехарда обязали принять дорогу в собственность — охота будет запрещена на три года — ямальская авиакомпания задолжала более миллиарда рублей — суд вынес приговор мошеннику. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 4 сентября — в обзоре URA.RU:

Мэрию Салехарда заставили принять в собственность дорогу

Власти запретили охоту на три года

Авиакомпания задолжала более миллиарда рублей

На Ямале осудили скандального мошенника

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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