Авиакомпания «Ямал» задолжала более миллиарда рублей за аренду лайнеров Sukhoi Superjet 100
Мэрию Салехарда обязали принять дорогу в собственность — охота будет запрещена на три года — ямальская авиакомпания задолжала более миллиарда рублей — суд вынес приговор мошеннику. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 4 сентября — в обзоре URA.RU:
Мэрию Салехарда заставили принять в собственность дорогу
- Суд обязал администрацию Салехарда зарегистрировать в качестве муниципальной собственности участок дороги в микрорайоне Первомайском. Ранее эта дорога не была оформлена должным образом и находится в плачевном состоянии.
Власти запретили охоту на три года
- В нескольких охотничьих угодьях на территории Ямала в течение трех лет будет запрещена весенняя охота на водоплавающую птицу. Под запрет попали территории в сотни тысяч гектаров.
Авиакомпания задолжала более миллиарда рублей
- Авиаперевозчик «Ямал» остался должен Государственной транспортной лизинговой компании более 1 млрд рублей за аренду лайнеров Sukhoi Superjet 100.
На Ямале осудили скандального мошенника
- В ЯНАО суд вынес приговор Алексею Степанову, который собирал деньги на лечение вымышленных детей. Суд приговорил его к одному году колонии строгого режима.
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