Бывший кандидат на пост главы региона Александр Репин попытался снять с выборов соперника
Экс-кандидат на кресло губернатора пытался не допустить до выборов соперника — в одном из муниципалитетов не могут избрать главу — в Краснокамске оштрафовали мэра — студенты медвуза не могут начать очное обучение. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 4 сентября — в обзоре URA.RU:
Экс-кандидат в губернаторы Репин попытался снять с выборов Махонина
- Незарегистрированный кандидат на пост главы Пермского края Александр Репин 3 сентября пытался снять с предвыборной гонки врио губернатора Дмитрия Махонина в четвертом апелляционном суде.
В Александровском округе срываются выборы главы
- Депутаты думы Александровского округа в очередной раз не могут выбрать мэра. Парламентарии разделились и уже год не могут выбрать главу муниципалитета.
Мэра Краснокамска оштрафовали
- Краснокамский городской суд наказал штрафом в две тысячи рублей мэра Игоря Быкариза за невыполнение требований прокуратуры.
Студенты фармакадемии учатся на дистанте
- Иностранные студенты Пермской государственной фармацевтической академии не могут приехать в Пермь из-за пандемии и вынуждены учиться дистанционно.
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