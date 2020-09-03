03 сентября 2020
02 сентября 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 4 сентября. Репин сделал попытку снять Махонина, мэра Краснокамска оштрафовали

© Служба новостей «URA.RU»
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Кандидат в губернаторы Пермского края Александр Репин на пресс-конференции. Пермь, репин александр
Бывший кандидат на пост главы региона Александр Репин попытался снять с выборов соперника Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Экс-кандидат на кресло губернатора пытался не допустить до выборов соперника — в одном из муниципалитетов не могут избрать главу — в Краснокамске оштрафовали мэра — студенты медвуза не могут начать очное обучение. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 4 сентября — в обзоре URA.RU:

Экс-кандидат в губернаторы Репин попытался снять с выборов Махонина

В Александровском округе срываются выборы главы

  • Депутаты думы Александровского округа в очередной раз не могут выбрать мэра. Парламентарии разделились и уже год не могут выбрать главу муниципалитета.

Мэра Краснокамска оштрафовали

Студенты фармакадемии учатся на дистанте

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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