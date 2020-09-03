Бывший кандидат на пост главы региона Александр Репин попытался снять с выборов соперника Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Экс-кандидат на кресло губернатора пытался не допустить до выборов соперника — в одном из муниципалитетов не могут избрать главу — в Краснокамске оштрафовали мэра — студенты медвуза не могут начать очное обучение. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 4 сентября — в обзоре URA.RU:

Экс-кандидат в губернаторы Репин попытался снять с выборов Махонина

Незарегистрированный кандидат на пост главы Пермского края Александр Репин 3 сентября пытался снять с предвыборной гонки врио губернатора Дмитрия Махонина в четвертом апелляционном суде.

В Александровском округе срываются выборы главы

Депутаты думы Александровского округа в очередной раз не могут выбрать мэра. Парламентарии разделились и уже год не могут выбрать главу муниципалитета.

Мэра Краснокамска оштрафовали

Краснокамский городской суд наказал штрафом в две тысячи рублей мэра Игоря Быкариза за невыполнение требований прокуратуры.

Студенты фармакадемии учатся на дистанте

Иностранные студенты Пермской государственной фармацевтической академии не могут приехать в Пермь из-за пандемии и вынуждены учиться дистанционно.