Вузы РФ отказываются от очного обучения в пользу дистанта Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 4 сентября, — 268-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 178-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, всего в мире зафиксировано 26 459 562 случая заражения (+281 688 за сутки). Выздороветь удалось 18 830 800 пациентам (+ 215 075). Жертвами COVID-19 стали 878 616человек (+5 870).

Страной-лидером по числу заражений продолжают оставаться США, где коронавирус диагностирован уже у 6 335 223 американцев. Второе место по этому показателю занимает Бразилия, где уже более четырех млн заболевших (4 046 150), третье — Индия (3 933 124). Россия на четвертой строчке списка — 1 009 995 заболевших.

Вакцина и лекарство от коронавируса

Третий этап исследований вакцины «Спутник V» планируется завершить до конца 2022 года. Его проведение запланировано в девяти медицинских учреждениях Москвы. Препарат начнут тестировать на людях старше 65 лет, а четверть всех добровольцев получит плацебо. Это позволит лучше оценить эффективность вакцины.

Для лечения коронавируса Минздрав России официально посоветовал использовать шесть препаратов. К ним относятся фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин, препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир, умифеновир.

Коронавирус в России

В России продолжает снижаться число больных коронавирусом в регионах. В двух из них вообще не нашли зараженных. Однако есть регионы, где число заболевших вновь начало расти. Среди них — Свердловская и Тюменская области. Всего за сутки COVID-19 заболели 4 995 человек, скончались 114 пациентов. Вторая волна коронавируса наступит в стране уже в сентябре или октябре, считает заслуженный врач России Елена Журавлева. Однако она отметила, что масштабы эпидемии будут меньше.

Россия возобновила полеты в Египет и ОАЭ. Авиакомпания «Аэрофлот» будет осуществлять перелеты в Египет с 9 сентября, а в ОАЭ — с 11 сентября. Рейсы в Каир будут выполняться три раза в неделю, а в Дубай — два раза в неделю. Туристы должны будут предоставить в аэропорту прибытия отрицательный тест на COVID и страховой полис, покрывающий расходы на лечение в случае заражения. При этом россияне получат по 150 тысяч евро в случае заражения в ОАЭ. Туроператоры считают, что россияне массово не полетят в эти страны, спрос будет небольшим.

В Екатеринбурге закрылась на карантин еще одна школа. Однако главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико заверил, что вспышку заболеваемости коронавирусом в екатеринбургских школах нельзя считать началом второй волны эпидемии. Он уверен: даже в случае роста заболеваемости ситуация не будет такой тяжелой, как в начале пандемии весной 2020 года. При этом в министерстве отметили, что школьников будут первыми прививать от коронавирусной инфекции, они попали в приоритетную группу.

Отказываются от очного обучения в пользу дистанта и российские вузы. Лекции, на которых присутствует более 50 человек, проводят удаленно. В ООН считают приостановку обучения в период пандемии «катастрофой поколений». Она может подорвать десятилетия прогресса и усугубить укоренившееся неравенство между богатыми и бедными странами, целое поколение может быть потеряно.

Из-за «коронакризиса» в текущем году численность населения России может рекордно сократиться — на 340 тысяч человек. Это самый большой показатель за последние 14 лет. При этом ученые считают, что к 2100 году население страны уменьшится на 40 миллионов человек, но прогноз может ухудшится.

Коронавирус в мире

Мексиканские врачи впервые в Латинской Америке пересадили оба легких пациенту, пострадавшему от COVID-19. Хирургическое вмешательство было проведено в больнице «Кристус Мугерца» в Монтеррее, столице северо-восточного штата Нуэво-Леон.

Французам может не хватить зимней обуви из-за COVID-19. Трудности с поставками материалов для изготовления обуви повлияли на задержки в ее поставках во французские магазины. Таким образом многие магазины не получили полную коллекцию.