03 сентября 2020
02 сентября 2020

Коронавирус в Пермском крае: последние новости 4 сентября. Бизнес несет убытки, рестораны закрывают

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд Министра труда Антона Котякова 25 августа 2020 г. Пермь., геронтологический центр, дом престарелых, дом ветеранов
В социальных учреждениях региона с начала пандемии выявили 55 случаев заражения постояльцев Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сегодня, 4 сентября, — 268-й день с момента выявления коронавируса и 178-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 009 995 (+4 995) человек, зараженных коронавирусом. В Пермском крае инфекция выявлена у 8042 (+59) человек, выздоровело 5623 (+43) пациентов, зафиксировано 347 летальных исхода (215 — непосредственно от COVID-19).

Свободных коек для COVID-пациентов очень мало. Доля свободного коечного фонда для больных с коронавирусом и пневмониями опустилась до 21,4%. Это более чем в два раза ниже нормы (50%). Также второй день подряд коэффициент распространения коронавирусной инфекции держится на уровне единицы. Это означает, что в крае отсутствует тенденция к снижению общего числа заболевших COVID-19.

Каждый тридцатый постоялец пермских домов ветеранов заразился коронавирусом. По данным URA.RU, в регионе коронавирус подтвержден лишь у каждого 323 жителя. Всего же в социальных учреждениях региона с начала пандемии выявлено 55 случаев заболевания COVID-19. При этом с 20 апреля более 1,2 тысячи сотрудников таких учреждений работают сменами по 14 суток и более, а перед началом работы сдают тест на коронавирус.

В Пермском крае разрешили работу планетария. Также с 1 октября должен заработать цирк. При этом в регионе до сих пор под запретом остается проведение свадеб, банкетов и юбилеев в кафе и ресторанах. Запрещена работа ночных клубов, детских игровых комнат и развлекательных центров. Проведение массовых мероприятий тоже запрещено, если они заранее не согласованы с органами государственной власти.

Пермский бизнес несет убытки из-за пандемии. Только 63% коммерческих организаций региона смогли завершить первое полугодие с положительным балансом. Общая прибыль упала на 61,5%. Самые убыточные сферы: общепит, гостиницы и производство бумаги. Ожидается, что восстановление показателей до прежнего уровня может занять не один год.

Пермские кафе закрываются или переезжают. Из-за продолжительного режима самоизоляции и действующих ограничений многие владельцы заведений общепита приняли решение о закрытии бизнеса. Прекратили свою работу китайский ресторан Made in China, ресторан ближневосточной кухни The Place 81/10, кондитерская «Виолет» на Комсомольском проспекте, 49, кафе Loft 19, бар La Luna, ресторан паназиатской кухни inПекin, а кафе «Чеburek» переехало.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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