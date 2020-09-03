В социальных учреждениях региона с начала пандемии выявили 55 случаев заражения постояльцев Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 4 сентября, — 268-й день с момента выявления коронавируса и 178-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 009 995 (+4 995) человек, зараженных коронавирусом. В Пермском крае инфекция выявлена у 8042 (+59) человек, выздоровело 5623 (+43) пациентов, зафиксировано 347 летальных исхода (215 — непосредственно от COVID-19).

Свободных коек для COVID-пациентов очень мало. Доля свободного коечного фонда для больных с коронавирусом и пневмониями опустилась до 21,4% . Это более чем в два раза ниже нормы (50%). Также второй день подряд коэффициент распространения коронавирусной инфекции держится на уровне единицы. Это означает, что в крае отсутствует тенденция к снижению общего числа заболевших COVID-19.

Каждый тридцатый постоялец пермских домов ветеранов заразился коронавирусом. По данным URA.RU, в регионе коронавирус подтвержден лишь у каждого 323 жителя. Всего же в социальных учреждениях региона с начала пандемии выявлено 55 случаев заболевания COVID-19 . При этом с 20 апреля более 1,2 тысячи сотрудников таких учреждений работают сменами по 14 суток и более, а перед началом работы сдают тест на коронавирус.

В Пермском крае разрешили работу планетария. Также с 1 октября должен заработать цирк. При этом в регионе до сих пор под запретом остается проведение свадеб, банкетов и юбилеев в кафе и ресторанах. Запрещена работа ночных клубов, детских игровых комнат и развлекательных центров. Проведение массовых мероприятий тоже запрещено, если они заранее не согласованы с органами государственной власти.

Пермский бизнес несет убытки из-за пандемии. Только 63% коммерческих организаций региона смогли завершить первое полугодие с положительным балансом. Общая прибыль упала на 61,5%. Самые убыточные сферы: общепит, гостиницы и производство бумаги. Ожидается, что восстановление показателей до прежнего уровня может занять не один год.

Пермские кафе закрываются или переезжают. Из-за продолжительного режима самоизоляции и действующих ограничений многие владельцы заведений общепита приняли решение о закрытии бизнеса . Прекратили свою работу китайский ресторан Made in China, ресторан ближневосточной кухни The Place 81/10, кондитерская «Виолет» на Комсомольском проспекте, 49, кафе Loft 19, бар La Luna, ресторан паназиатской кухни inПекin, а кафе «Чеburek» переехало.