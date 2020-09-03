Сегодня, 4 сентября, — 268-й день с момента выявления коронавируса и 178-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 009 995 (+4 995) человек, зараженных коронавирусом. В Пермском крае инфекция выявлена у 8042 (+59) человек, выздоровело 5623 (+43) пациентов, зафиксировано 347 летальных исхода (215 — непосредственно от COVID-19).
В Пермском крае разрешили работу планетария. Также с 1 октября должен заработать цирк. При этом в регионе до сих пор под запретом остается проведение свадеб, банкетов и юбилеев в кафе и ресторанах. Запрещена работа ночных клубов, детских игровых комнат и развлекательных центров. Проведение массовых мероприятий тоже запрещено, если они заранее не согласованы с органами государственной власти.
Пермские кафе закрываются или переезжают. Из-за продолжительного режима самоизоляции и действующих ограничений многие владельцы заведений общепита приняли решение о закрытии бизнеса. Прекратили свою работу китайский ресторан Made in China, ресторан ближневосточной кухни The Place 81/10, кондитерская «Виолет» на Комсомольском проспекте, 49, кафе Loft 19, бар La Luna, ресторан паназиатской кухни inПекin, а кафе «Чеburek» переехало.
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