Чтобы снять это, фотограф URA.RU побывал в «красной зоне» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловский госпиталь для ветеранов войн обработали от коронавируса — передает с места событий корреспондент URA.RU. Вскоре медицинское учреждение должно вновь принять обычных пациентов.

«После обработки корпуса закроют, через несколько дней специалисты возьмут контрольные пробы, в случае если они будет отрицательными, госпиталь вновь примет обычных пациентов», — рассказала агентству Мария Кислицина, специалист по связям с общественностью госпиталя для ветеранов войн.

По ее словам, обработку от коронавируса должны пройти не только больничные помещения, но и документы — медкарты пациентов. «Они проходят несколько стадий очистки, — говорит Кислицина. — В том числе — „прожарка“, когда документы находится в специальных шкафах при температуре воздуха 98 градусов. После дезинфекции они будут переданы на учет».

Госпиталь ветеранов перевели на прием COVID-пациентов 7 мая, а последний пациент с коронавирусом покинул учреждение 31 августа. За это время через клинику прошло около 3000 человек с коронавирусной инфекцией. По рассказам врачей, им приходилось не только лечить людей от COVID, но и помогать некоторым пациентам восстановиться. «После долгого лежания под аппаратом ИВЛ и кормлении через трубочку людей чуть ли не заново учили говорить, кушать, двигаться»», — рассказал представитель госпиталя.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области вновь выросло число пациентов с COVID: за сутки с 3 на 4 сентября было госпитализировано 340 человек. Таких показателей не было с 14 августа — тогда в больницах находился 351 пациент. Общее число выздоровевших свердловчан составило за все время пандемии — 20189 человек, а заболевших коронавирусом — 25791.

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Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU