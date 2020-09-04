Россия накопила 600 млрд долларов резервов, что делает страну неуязвимой для санкций Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цены на нефть вышли из узкого коридора, в котором находились почти все лето. Снижение стоимости сырья произошло на фоне роста курса доллара и волнений о том, сможет ли Ирак выполнить свои обязательства в рамках следки ОПЕК+.

Бочка североморской нефти Brent стоит 42,34 доллара (-3,93%), нефть марки WTI опустилась на 4,5% до 39,5 долларов за баррель. Однако участники рынка ожидают, что на фоне быстрорастущего спроса и ограничений на добычу «черного золота» цены могут подняться до уровня 50 долларов за баррель в 2021 году. Курс доллара на закрытии торгов составил 75,4 рубля (+0,19%). Европейская валюта поднялась незначительно и закрепилась на уровне 89,24 рубля (+0,03%).

Ситуация в России

До конца года экономика России снизится до 5% . А к росту она вернется уже в 2021 году. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

За время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Россия накопила большой объем резервов, что делает ее финансово неуязвимой для санкций Запада. С таким заявлением выступил бизнес-редактор газеты Die Welt Хольгер Цшэпитц. По его данным, резервы России составляют 600 миллиардов долларов. Такой рекордный показатель был достигнут, несмотря на антироссийские санкции и невысокие цены на нефть, говорит Цшэпитц.

Правительство России выделило около пяти миллиардов рублей в качестве стимулирующих выплат бюджетникам, которые участвуют в борьбе с коронавирусом. Доплаты получат работники организаций, находящихся в ведении Минздрава, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН. Размер выплат составит от 20 до 100% от среднемесячного дохода.

В августе в стране подорожали сахар (на 2,8-6,6%, в зависимости от региона), апельсины (на 14,1%), свинина (на 1,4%), баранина (на 1%), рыбные консервы в томатном соусе, российские сыры и брынза (на 0,9%), отечественная икра лососевых рыб, овощные консервы и оливковое масло (на 0,8%).

С 8% до 25% вырос уровень безработицы в Чечне за время пандемии коронавируса. При этом в республике наблюдается положительная динамика в строительстве, промышленности и сельском хозяйстве.

Зарплаты выше 100 тысяч рублей предполагает почти каждая десятая вакансия в России. Лидерами по числу высокооплачиваемых вакансий стали регионы Крайнего Севера: Чукотка, Якутия, Магаданская область.

Что происходит в мире

Россия расширила список людей, в отношении которых вводятся специальные экономические санкции. В него вошел экс-президент Украины Петр Порошенко. Изменения вносятся в постановление правительства России от 1 ноября 2018 года.

В четверг, 4 сентября, инвесторы стали массово распродавать ценные бумаги после обвала биржевых котировок в США. В итоге, торги на фондовом рынке Азии тоже закрылись в минусе. Такое поведение экономисты объясняют усилением неопределенности перед выборами президента США. Также игроков на бирже настораживает угроза второй волны коронавируса и повторного карантина в ряде стран.

Прогнозы и мнения экспертов

К концу года американская валюта может опуститься до 68 рублей, прогнозирует аналитик «Фридом финанс» Валерий Емельянов. Однако если рубль останется в текущем положении относительно доллара, то евро может подорожать до 95 рублей.

При этом России выгодно, чтобы курс рубля оставался низким. Тогда отечественные производители смогут производить и экспортировать дешевле, получая конкурентное преимущество. Потому что платят они в подешевевших рублях, а получают прибыль в подорожавших долларах, говорит экономист Виталий Калугин.

Средняя цена на нефть в 2021 году может составить 65% за баррель. Но, скорее всего, она будет колебаться в районе 50-55 долларов за бочку. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак.

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