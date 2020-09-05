В мире зафиксирован рекордный прирост зараженных COVID-19 Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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Сегодня, 6 сентября, — 270-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 180-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

В мире зафиксирован рекордный прирост числа зараженных — за предыдущие сутки COVID-19 был диагностирован у 304 626 человек. Общее число инфицированных достигло 26 748 637. Об этом свидетельствует статистика университета Джонса Хопкинса. Выздороветь, по данным сервиса coronavirus-monitor, удалось уже 19 332 993 пациентам (+267 557), жертвами вируса стали 889 705 (+5 477).

Страной-лидером по числу зараженных остаются Соединенные Штаты Америки, где соответствующий диагноз уже поставлен 6 431 152 американцам. Следом идут Бразилия (4 123 000) и Индия (4 110 839). Россия в этом списке занимает четвертую строчку с показателем 1 020 310.

Вакцина и лекарство

Министр обороны России Сергей Шойгу и лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказали о самочувствии после прививки от COVID-19. У обоих отсутствуют какие-либо побочные эффекты вроде температуры или головной боли.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал сроки массовой вакцинации жителей столицы . По его словам, людей начнут прививать в конце этого — начале следующего года. К этому времени будет налажено промышленное производство препарата. Первыми его получат люди из группы риска — работники систем здравоохранения, образования, торговли и ЖКХ, правоохранительных органов и других.

Коронавирус в России

Президент России Владимир Путин заявил, что решение наделить губернаторов дополнительными полномочиями в пандемию (самостоятельно устанавливать ограничения) спасло экономику. Этот опыт был перенят другими странами.

В России нет второй волны пандемии, уверен Сергей Собянин. Сейчас регионы находятся на разных этапах распространения вируса: одни в начале, другие — в эпицентре. Но все это — продолжение первой волны, уверен мэр столицы.

В течение осени некоторые страны Европы вслед за Польшей восстановят авиасообщение с РФ. На такой шаг при условии благоприятной эпидемиологической обстановки могут решиться Испания, Германия и Кипр.

Минпросвещения России не будет запрещать посещать школы детям, которые не сдали тест на коронавирус после возвращения из-за границы. Однако, по словам главы федерального ведомства Сергея Кравцова, такое решение могут принять региональные власти.

Коронавирус в мире

Американская разведка может собирать данные о разработках РФ по борьбе с коронавирусом , сообщила газета The New York Times. В материале говорится, что последние месяцы спецслужбы США принимают активные меры по защите компьютерных систем исследовательских центров и компаний, опасаясь, что другие страны могут похитить разработки американских ученых по части вакцины. Под этим предлогом, как отмечается, работники разведуправлений могут находить данные об исследованиях других стран и собирать их.

В Европе началась борьба с вечеринками и ночными клубами, где невозможно соблюдать социальную дистанцию. Такие меры предприняты в связи с ростом числа зараженных среди молодежи — людей в возрасте от 15 до 24 лет. По данным ВОЗ, с февраля по июль число инфицированных в этой категории увеличилось с 4,5 до 15%.