В сентябре кабмин РФ примет план восстановления отечественной экономики после кризиса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Стоимость нефти, которая ранее снизилась на фоне роста курса доллара, не изменилась за последние сутки. Бочка североморской нефти Brent стоит 42,34 доллара, нефть WTI держится на отметке в 39,5 доллара за баррель. Европейская валюта утром в воскресенье, 6 сентября, стоит 89,04 рубля (-0,1%), доллар — 75,18 рубля (-0,29%).

Ситуация в России

В России завершена работа над планом восстановления отечественной экономики. Об этом объявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, документ будет утвержден уже в сентябре.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила ограничения отпускных цен и надбавки на лекарства и медицинские изделия. Теперь в условиях чрезвычайной ситуации или в случае резкого подорожания предельные цены такой продукции будет регулировать кабмин.

Россияне, отдыхая на внутренних курортах страны, в среднем тратили 3848 рублей на одну покупку. Чаще всего туристы выбирали для отпуска Краснодарский край и Крым.

Что происходит в мире

Канцлер Германии Ангела Меркель пока не намерена отказываться от строительства газопровода «Северный поток-2» из России в ФРГ. Как сообщает агентство Bloomberg, на реализацию проекта никак не повлияла ситуация с российским блогером Алексеем Навальным.

Такое решение немецкого лидера может быть связано с предупреждением главы Восточного комитета экономии Германии Оливера Хермеса. По его прогнозам, ущерб для европейских компаний из-за отказа от «Северного потока-2» составит миллиарды евро.

Китай создает в Пекине зону свободной торговли. Цель проекта — развитие сферы услуг и цифровых технологий. Если проект будет успешен, его расширят и на другие регионы страны.

В августе 2020 года средняя стоимость чая на мировых торговых площадках выросла на 4,3% и составила 3,16 долларов за килограмм. Это самый высокий показатель с ноября 2017 года. Экономисты объясняют это ухудшением ситуации с коронавирусом в Индии, которая является крупнейшим поставщиком чая в мире.

Прогнозы и мнения экспертов

Процесс обнищания граждан России продолжится в 2021 году, поскольку из-за коронавирусного кризиса происходит сокращение экономики и многие люди теряют работу, рассказал URA.RU независимый финансовый аналитик Константин Селянин. Он напомнил, что доходы россиян падают с 2014 года, а около 20 миллионов граждан находятся за чертой бедности.

Из-за падения курса рубля в России могут вырасти ставки по кредитам и ипотеке. Произойдет это минимум через полгода, поделился с URA.RU заведующий отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан.

Раньше ставок по кредитам в РФ могут вырасти цены на полисы ОСАГО, несмотря на введенные Центробанком новые правила расчета стоимости и расширение коридора базовых тарифов. Такое мнение высказал сопредседатель Союза потребителей России Алексей Койтов. Сами правила расчета стоимости ОСАГО приведут к тому, что страховщики будут наживаться на водителях, которые не интересуются ценами на полисы в других страховых компаниях. Об этом читателей URA.RU предупредил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

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