Стоимость нефти, которая ранее снизилась на фоне роста курса доллара, не изменилась за последние сутки. Бочка североморской нефти Brent стоит 42,34 доллара, нефть WTI держится на отметке в 39,5 доллара за баррель. Европейская валюта утром в воскресенье, 6 сентября, стоит 89,04 рубля (-0,1%), доллар — 75,18 рубля (-0,29%).
Ситуация в России
В России завершена работа над планом восстановления отечественной экономики. Об этом объявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, документ будет утвержден уже в сентябре.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин
Россияне, отдыхая на внутренних курортах страны, в среднем тратили 3848 рублей на одну покупку. Чаще всего туристы выбирали для отпуска Краснодарский край и Крым.
Что происходит в мире
Канцлер Германии Ангела Меркель пока не намерена
Такое решение немецкого лидера может быть связано с предупреждением главы Восточного комитета экономии Германии Оливера Хермеса. По его прогнозам, ущерб для европейских компаний из-за отказа от «Северного потока-2» составит миллиарды евро.
Китай создает в Пекине зону свободной торговли. Цель проекта — развитие сферы услуг и цифровых технологий. Если проект будет успешен, его расширят и на другие регионы страны.
В августе 2020 года средняя стоимость чая на мировых торговых площадках выросла на 4,3% и составила 3,16 долларов за килограмм. Это самый высокий показатель с ноября 2017 года. Экономисты объясняют это ухудшением ситуации с коронавирусом в Индии, которая является крупнейшим поставщиком чая в мире.
Прогнозы и мнения экспертов
Процесс обнищания граждан России продолжится в 2021 году, поскольку из-за коронавирусного кризиса происходит сокращение экономики и многие люди теряют работу, рассказал URA.RU независимый финансовый аналитик Константин Селянин. Он напомнил, что доходы россиян падают с 2014 года, а около 20 миллионов граждан находятся за чертой бедности.
Из-за падения курса рубля в России могут вырасти ставки по кредитам и ипотеке. Произойдет это минимум через полгода, поделился с URA.RU заведующий отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан.
Раньше ставок по кредитам в РФ могут вырасти цены на полисы ОСАГО, несмотря на введенные Центробанком новые правила расчета стоимости и расширение коридора базовых тарифов. Такое мнение высказал сопредседатель Союза потребителей России Алексей Койтов. Сами правила расчета стоимости ОСАГО приведут к тому, что страховщики будут наживаться на водителях, которые не интересуются ценами на полисы в других страховых компаниях. Об этом читателей URA.RU предупредил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.
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