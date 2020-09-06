06 сентября 2020
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04 сентября 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 7 сентября. Тобольск затопило из ливней, Водонаева рассказала о детстве в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Лужи и ливневая канализация. Тюмень, ливень, потоп, дождь
Улицы Тобольска залило водой после ливней Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В тюменской облбольнице появился новый главврач — улицы Тобольска залило дождями — депутаты заявили о фальсификациях на выборах — Водонаева показала фото из детства. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 7 сентября — в обзоре URA.RU:

Назначен новый главврач инфекционной больницы

Тобольск затопило из-за ливней

Депутаты заявили на нарушения на выборах

Водонаева рассказала о детстве в Тюмени

  • Телеведущая Алена Водонаева показала в Instagram, как проводила детство в родной Тюмени.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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