Улицы Тобольска залило водой после ливней
В тюменской облбольнице появился новый главврач — улицы Тобольска залило дождями — депутаты заявили о фальсификациях на выборах — Водонаева показала фото из детства. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 7 сентября — в обзоре URA.RU:
Назначен новый главврач инфекционной больницы
- Бывший главврач тобольской областной больницы №3 Марат Баширов назначен руководителем тюменской областной инфекционной больницы.
Тобольск затопило из-за ливней
- Из-за дождливой погоды улицы и тротуары Тобольска оказались залиты водой. Об этом рассказали местные жители, обратившиеся в редакцию URA.RU. По их словам, почти в каждом микрорайоне есть несколько затопленных участков.
Депутаты заявили на нарушения на выборах
- В Тобольском районе депутаты заявили о фальсификации организации выборов главы Овсянниковского сельского поселения. На заседание местной думы не пригласили большинство депутатов. В итоге минимальный кворум выбрал конкурсную комиссию, в состав которой вошли три единоросса.
Водонаева рассказала о детстве в Тюмени
- Телеведущая Алена Водонаева показала в Instagram, как проводила детство в родной Тюмени.
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