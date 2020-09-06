В аэропорту Перми экстренно сел самолет из-за сердечного приступа у ребенка
Боец UFC записал обращение в поддержку Махонина — участник ЧВК Вагнера прибыл в Пермь — в Перми умер младенец из экстренно севшего самолета — владельца мини-отеля будут судить. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 7 сентября — в обзоре URA.RU:
Конор Макгрегор выступил за Махонина
- Ирландский боец UFC Конор Макгрегор выступил за кандидатуру врио губернатора Дмитрия Махонина на выборах 13 сентября и записал видеообращение в его поддержку. Боец узнал о деятельности Махонина от своего друга из России.
Боец ЧВК Вагнера вернулся в Пермь
- Житель Пермского края, которого ранее задержали в Минске в составе группы бойцов ЧВК, вернулся на родину. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.
В Перми скончался младенец, которого сняли с авиарейса
- В пермском аэропорту экстренно сел пассажирский самолет, который следовал по маршруту Абакан — Москва. На его борту у 4-месячного младенца случился сердечный приступ. Ребенок позже скончался в реанимации.
Хозяин хостела пойдет под суд
- Владелец мини-отеля «Карамель», где погибло пять человек из-за прорыва трубы, оказался на скамье подсудимых. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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