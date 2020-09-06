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Самое актуальное в Пермском крае на 7 сентября. Конор Макгрегор выступил за Махонина, боец группы Вагнера вернулся в Пермь

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный аэропорт Пермь (Большое Савино). Пермь, аэропорт, большое савино, международный аэропорт пермь
В аэропорту Перми экстренно сел самолет из-за сердечного приступа у ребенка Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Боец UFC записал обращение в поддержку Махонина — участник ЧВК Вагнера прибыл в Пермь — в Перми умер младенец из экстренно севшего самолета — владельца мини-отеля будут судить. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 7 сентября — в обзоре URA.RU:

Конор Макгрегор выступил за Махонина

  • Ирландский боец UFC Конор Макгрегор выступил за кандидатуру врио губернатора Дмитрия Махонина на выборах 13 сентября и записал видеообращение в его поддержку. Боец узнал о деятельности Махонина от своего друга из России.

Боец ЧВК Вагнера вернулся в Пермь

  • Житель Пермского края, которого ранее задержали в Минске в составе группы бойцов ЧВК, вернулся на родину. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

В Перми скончался младенец, которого сняли с авиарейса

  • В пермском аэропорту экстренно сел пассажирский самолет, который следовал по маршруту Абакан — Москва. На его борту у 4-месячного младенца случился сердечный приступ. Ребенок позже скончался в реанимации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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