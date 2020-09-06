Здание пронизано IT-технологиями Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловчане впервые увидели интерьеры штаб-квартиры «Русской медной компании». Онлайн-трансляцию из самого оригинального екатеринбургского офиса олигарха Игоря Алтушкина анонсировал и провел портал Е1.RU .

Здание построено по проекту международного архитектурного бюро «Foster + Partners» — одного из крупнейших в мире. Интерьеры выполнены в стиле минимализма. «Это антиофис, и здесь максимум пять цветов. Самое цветное в этом здании — сами люди», — ранее рассказал главный дизайнер интерьеров компании «Foster + Partners» Алексей Неведомский. Это первый в России проект легендарного британского архитектора Нормана Фостера. Ранее такими зданиями могли похвастаться только Франкфурт-на-Майне, Гонконг, Нью-Йорк, Лондон. 15-этажное здание, которое горожане прозвали «ананасом», обещает стать одним из символов Екатеринбурга.

Стены здания буквально пронизаны информационными технологиями. Компьютером управляется вентиляция, освещенность и даже влажность воздуха, рассказал вице-президент РМК по информационным технологиям Сергей Шувалов. «Без IT это здание фактически не будет работать», — констатировал он. Всего в помещениях несколько тысяч датчиков и шлюзов, управляемых из единой диспетчерской.

Примечательно, что провести презентацию здания доверили порталу Е1.RU, который ранее позволял себе оценочные суждения в адрес главы РМК Игоря Алтушкина. В частности, в своих публикациях данное СМИ неоднократно именовало предпринимателя «олигархом», как например, в материале «ГИБДД отказалась наказывать „оборзевший кортеж“ олигарха Алтушкина, подрезавший на Репина Lada Largus», а также критиковало его позицию при обсуждении перспективы строительства храма святой Екатерины в сквере у екатеринбургского Театра драмы.