В Тюменской области от коронавируса за июль умерло 135 человек

Данные Росстата по смертности в десяток раз превышают официальные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области с округами (с ХМАО и ЯНАО) за июль 2020 года от коронавируса скончались 135 человек. Еще у 19 пациентов возможной причиной смерти называется COVID-19, однако инфекция не была идентифицирована. Такие данные приводятся в статистике Росстата, опубликованной на официальном сайте ведомства.

«Основная причина смерти [в Тюменской области] за июль 2020 года — COVID-19, вирус идентифицирован — 135 человек» — приводится в данных Росстата. Согласно приведенной информации, также скончались 132 человека, ранее переболевших COVID-19. При этом у 36 из них инфекция оказала существенное влияние на развитие смертельных осложнений хронических заболеваний. Еще у 96 пациентов COVID-19 не стал причиной развития повлиявших на летальный исход осложнений.

По официальным данным оперативного штаба в Тюменской области за июль от коронавируса скончались восемь человек, с начала пандемии — 31 человек.