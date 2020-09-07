Из-за отставки начальника главка Михаила Давыдова пермских силовиков ждет масштабная проверка Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Полицию края будут проверять — фальшивые бюллетени обнаружили в Перми — министр ЖКХ заразился COVID — объявился обладатель рекордного выигрыша в лотерею. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 8 сентября — в обзоре URA.RU:

Пермскую полицию ждет большая проверка

Силовиков ГУ МВД России по Пермскому краю готовят к масштабной проверке из-за того, что начальник главка Михаил Давыдов собирается уйти в отставку.

В Перми обнаружили поддельные бюллетени

Соперник кандидата в губернаторы Дмитрия Махонина на выборах Олег Постников от ЛДПР выявил избирательные бюллетени, где заранее были проставлены отметки в пользу Махонина.

Краевой министр заболел коронавирусом

Министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Андрей Кокорев ушел на больничный из-за того, что мог заразиться коронавирусом после командировки в Москву. Тест показал положительный результат.

Нашелся победитель лотереи

Пермяк пришел за получением рекордного выигрыша в 545 млн рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе организатора лотереи. Там уточнили, что мужчина решил сохранить анонимность.