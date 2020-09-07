07 сентября 2020
06 сентября 2020
05 сентября 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 8 сентября. Силовиков ждет масштабная проверка, в Перми обнаружили фальшивые бюллетени

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Давыдов Михаил, начальник ГУ МВД России по Пермскому краю. Пермь , давыдов михаил
Из-за отставки начальника главка Михаила Давыдова пермских силовиков ждет масштабная проверка Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Полицию края будут проверять — фальшивые бюллетени обнаружили в Перми — министр ЖКХ заразился COVID — объявился обладатель рекордного выигрыша в лотерею. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 8 сентября — в обзоре URA.RU:

Пермскую полицию ждет большая проверка

В Перми обнаружили поддельные бюллетени

Краевой министр заболел коронавирусом

Нашелся победитель лотереи

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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