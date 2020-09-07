Из-за отставки начальника главка Михаила Давыдова пермских силовиков ждет масштабная проверка
Полицию края будут проверять — фальшивые бюллетени обнаружили в Перми — министр ЖКХ заразился COVID — объявился обладатель рекордного выигрыша в лотерею. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 8 сентября — в обзоре URA.RU:
Пермскую полицию ждет большая проверка
- Силовиков ГУ МВД России по Пермскому краю готовят к масштабной проверке из-за того, что начальник главка Михаил Давыдов собирается уйти в отставку.
В Перми обнаружили поддельные бюллетени
- Соперник кандидата в губернаторы Дмитрия Махонина на выборах Олег Постников от ЛДПР выявил избирательные бюллетени, где заранее были проставлены отметки в пользу Махонина.
Краевой министр заболел коронавирусом
- Министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Андрей Кокорев ушел на больничный из-за того, что мог заразиться коронавирусом после командировки в Москву. Тест показал положительный результат.
Нашелся победитель лотереи
- Пермяк пришел за получением рекордного выигрыша в 545 млн рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе организатора лотереи. Там уточнили, что мужчина решил сохранить анонимность.
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