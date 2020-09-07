Губернатор Дмитрий Артюхов ужесточает контроль за подрядчиками, которые выполняют дорожные работы
Губернатор ужесточает контроль на дорожными подрядчиками — глава ямальского города покинул пост — карантин для вахтовиков отменили — бюджет недополучил более 220 млдр рублей. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 8 сентября — в обзоре URA.RU:
Глава округа анонсировал усиление контроля над дорожниками
- Губернатор Дмитрий Артюхов рассказал, что ужесточит контроль над работой подрядчиков, занимающихся реконструкцией дорог в округе. Окружное правительство предъявит новые требования к работе местных организаций.
Мэр Нового Уренгоя сложил полномочия
- Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз 7 сентября покинул свой пост. По информации URA.RU его место сегодня же официально займет замгубернатора ЯНАО Андрей Воронов.
В округе отменили карантин для вахтовиков
- В ЯНАО отменили обязательную двухнедельную обсервацию вахтовиков, связанную с пандемией коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Артюхов.
Ямал из-за коронавируса недополучил сотни миллиардов
- Налоговые поступления в окружной бюджет от нефтегазовых компаний за время пандемии сократились на 226 млрд рублей. Об этом сообщили в управлении Федеральной налоговой службы.
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