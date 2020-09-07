07 сентября 2020
06 сентября 2020
05 сентября 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 8 сентября. Мэр Нового Уренгоя ушел в отставку, отменен карантин для вахтовиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, портрет, артюхов дмитрий
Губернатор Дмитрий Артюхов ужесточает контроль за подрядчиками, которые выполняют дорожные работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор ужесточает контроль на дорожными подрядчиками — глава ямальского города покинул пост — карантин для вахтовиков отменили — бюджет недополучил более 220 млдр рублей. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 8 сентября — в обзоре URA.RU:

Глава округа анонсировал усиление контроля над дорожниками

Мэр Нового Уренгоя сложил полномочия

В округе отменили карантин для вахтовиков

Ямал из-за коронавируса недополучил сотни миллиардов

  • Налоговые поступления в окружной бюджет от нефтегазовых компаний за время пандемии сократились на 226 млрд рублей. Об этом сообщили в управлении Федеральной налоговой службы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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