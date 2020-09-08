В России коронавирусом переболели лишь 0,6% населения Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 8 сентября, — 272-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 182-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки COVID-19 диагностирован у 267 553 человек по всему миру. Общее число инфицированных достигло 27 249 308. Об этом свидетельствует статистика университета Джонса Хопкинса. Выздороветь, по данным сервиса coronavirus-monitor, удалось уже 19 756 834 пациентам (+213 315), жертвами вируса стали 902 469 (+8 827).

Страной-лидером по числу зараженных остаются Соединенные Штаты Америки, где соответствующий диагноз уже поставлен 6 485 575 американцам. Далее в рейтинге со вчерашнего дня находится Индия (4 277 584), следом за ней — Бразилия (4 147 794). Россия по-прежнему занимает четвертую строчку с показателем 1 030 690.

Вакцина и лекарство

Вакцина от коронавируса «Спутник V» стала доступна россиянам, она выпущена в гражданский оборот. При этом поставки препарата в регионы начнутся на следующей неделе. Россиянам поставят облегченную версию вакцины. Всего будет два вида препарата.

В РФ нашли эффективное лекарство от коронавируса. Им оказался препарат сурфактант-БЛ, созданный для лечения тяжелых поражений легких. С его помощью врачам удалось снизить смертность пациентов с тяжелой формой COVID-19 в пять раз.

Коронавирус в России

В России второй день снижается прирост заболевших коронавирусом. Зафиксировано 5 185 новых заболевших коронавирусом за сутки. Днем ранее было выявлено 5 195 пациентов с COVID-19. Всего вирусом переболели 0,6% россиян. За последние сутки скончался 51 пациент, выздоровели 2 328 человек.

В Минздраве РФ объяснили рост смертности в пандемию. По информации Михаила Мурашко, увеличение смертности связано как непосредственно с коронавирусной инфекцией, так и с декомпенсацией других заболеваний, где COVID-19 способствовал их более тяжелому течению, например, сахарного диабета, болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний.

В России коронавирусом переболели почти 48 тысяч детей, это 8,4% от всех заболевших. Половина из них перенесла инфекцию в легкой форме, 32% переболели бессимптомно. При этом названа смертельная опасность для переболевших COVID детей. Им грозит многосистемный воспалительный синдром.

Российские губернаторы могут сохранить спецполномочия, которые получили в пандемию. В Кремле подчеркнули, что они были использованы эффективно. Опыт в дальнейшем будет расширяться.

Коронавирус в мире

ВОЗ призвала готовиться к новой пандемии, так как коронавирус — не последняя угроза человечеству. В организации подчеркнули, что здоровье человека является его необходимостью и правом, а не какой-то роскошью. Государствам предложили начать инвестировать деньги в общественное здравоохранение и в технологии быстрого выявления и предотвращения болезни.

Интерпол заявил о росте числа преступлений против детей из-за пандемии. Так, дети становились более легкой мишенью для потенциальных преступлений из-за закрытия школ и других детских учреждений. Помимо этого, несовершеннолетние стали проводить больше времени в онлайне, где могли стать потенциальной целью преступников.