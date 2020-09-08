У школьников ЯНАО не остается времени на отдых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Расписание школьных занятий, которое составили учебные заведения ЯНАО с учетом необходимости максимального разобщения классов, начало нервировать родителей. Как сообщают ямальцы в местных группах социальных сетей, детям совершенно некогда отдыхать.

«Я все понимаю, детей надо разделять и все дела, но учиться детям по субботам до 19.30?!» — спрашивает житель ЯНАО, пожелавший сохранить анонимность, в группе «В Салехарде» в сети «ВКонтакте». По словам ямальца, еще детям после учебы надо добраться до дома и выполнить домашнее задание, в результате чего времени на отдых не остается даже в воскресенье.

В комментариях мнения разделились. Часть родителей указала, что «с таким расписанием дистанционка лучше»: уроки для второй смены во многих школах начинаются с 14.00, времени на отдых между учебой и выполнением домашних заданий не остается. Вариант самостоятельной подготовки в первой половине дня многие просто не рассматривают — подростки, особенно младшие, часто оказываются неспособны просиживать за «домашкой» без контроля взрослых.

В департаменте образования ЯНАО оперативно получить комментарий не удалось. В адрес ведомства были направлены вопросы с просьбой разъяснить ситуацию, к моменту публикации ответ не поступил.

Дистанционное обучение в школах ЯНАО продолжалось с начала апреля и до конца учебного года из-за введенного режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Новый учебный год начался в очной форме, однако с соблюдением мер предосторожности.