Срыв капремонта оставил курганцев без горячей воды на три месяца

Подрядчик затянул капремонт инженерных сетей более чем на два месяца Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители дома по улице Пичугина, 26 в Кургане три месяца не могут дождаться горячей воды. Причиной стал капремонт инженерных систем, который должен был завершиться два месяца назад, рассказали жильцы на правительственном сайте «Обратись».

«В результате из-за планового ремонта, потом аварий и капитального ремонта в нашем доме горячей воды нет уже три месяца, и когда она появиться — неизвестно», — говорится в обращении. По словам заявителя, ни в одной инстанции не смогли дать ответ, когда срок капремонта будет завершен. В региональном фонде капремонта ответили, что являются лишь посредниками, поэтому работу подрядчика не контролируют.

Представители фонда капремонта подтвердили, что по условиям договора подрядчик должен был завершить ремонт инженерных систем до 24 июня. «Региональным оператором будут предъявлены подрядчику штрафные санкции за нарушение сроков выполнения работ», — заявили в фонде. В ведомстве добавили, что сейчас ведутся работы по подключению дома к системам теплоснабжения и горячего водоснабжения. «Завершение работ по капитальному ремонту инженерных сетей планируется до начала отопительного сезона», — заверили в фонде капремонта. В пресс-службе Курганской генерирующей компании заявили URA.RU, что готовы подавать теплоноситель в указанный дом.

Ранее URA.RU сообщало, что общая готовность жилого и нежилого фонда Кургана к отопительному периоду на 4 сентября составляла всего 50,4% — это довольно низкий показатель. Детские сады и школы были готовы на 98% и 93% соответственно, больницы — на 64,8%. В Курганской генерирующей компании отмечали, что основная проблема — в нерасторопности управляющих компаний. У некоторых из них на начало сентября не было ни одного полностью подготовленного дома.