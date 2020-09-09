В Германии объяснили, как будут сообщать о здоровье Навального

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Открытие штаба Алексея Навального в Екатеринбурге, навальный алексей
Правительство Германии сообщит сведения о Навальном ОЗХО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

Правительство Германии обсудит обмен информацией о болезни блогера Алексея Навального с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявила представитель министерства иностранных дел Германии Мария Адебар.

«Мы в контакте с ОЗХО и будем обсуждать дальнейшие шаги», — цитирует РИА «Новости» Адебар. Она считает такой подход к обмену информацией о Навальном конструктивным. Правительство Германии уже запросило правовую помощь у управления юстиции Берлина, добавила Адебар.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске. Блогера госпитализировали. Он впал в кому, и его доставили в клинику «Шарите» в Германии. 7 сентября берлинские врачи заявили, что Навальный вышел из комы.

В «Шарите» утверждают, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Россия возмущена тем, что власти Германии не отвечают на официальные запросы по делу Навального, передает RT. В МИД РФ считают, что нет оснований полагать, что Навального отравили, передает «Национальная служба новостей». Разработчик вещества уверен, что попытки связать болезнь Навального с отравлением «Новичком» — это «политическая ерунда».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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