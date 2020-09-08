В полиции заявляют, что формально инспекторы правы Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД отштрафовали водителей машин с листовками про 1,5-месячного Мишу Бахтина, которому требуется самого дорогое лекарство в мире. Об этом URA.RU сообщили участники акции по сбору средств. Инспекторы выписали штрафы нескольким водителем.

«Все мы — друзья родителей Миши Бахтина, ездим с листовками и шарами, чтобы помочь этой семье собрать деньги и привлечь внимание к сбору средств, — рассказала URA.RU участница акции Олеся Никонова. — Несколько наших машин стояли на проспекте Ленина, где Плотинка. Водителей этих машин оштрафовали, так на мосту стоянка запрещена — каждому выписали по 1500 рублей».

Всего в акции участвует около десятка автомобилей, пяти водителям инспекторы ДПС выписали штрафы. В ГИБДД считают, что справедливо. «Водители автомашин нарушили правила остановки и стоянки транспортного средства, в связи с чем и были привлечены к административной ответственности», — пояснили URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Екатеринбурге идет сбор средств на самое дорогое лекарство в мире. Инъекция препарата стоит 160 млн рублей и требуется 1,5-месячному Мише Бахтину — это первый ребенок в России, который заболел СМА так рано.В начале 2020 года уральцы собрали такую же сумму для лечения четырехмесячной Ани Новожиловой с тем же диагнозом. Большую часть средств внес владелец НЛМК, бизнесмен Владимир Лисин.